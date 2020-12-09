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韓式炸雞免費吃！「起家雞」雙12推「喊口號請吃雞」，沒排到加碼贈配餐券

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
板橋民族店祭出超狂「人人愛吃起家雞，唸完老闆請吃雞」活動，圖為去骨頂級洋釀口味。 圖／起家雞臉書粉專
板橋民族店祭出超狂「人人愛吃起家雞，唸完老闆請吃雞」活動，圖為去骨頂級洋釀口味。 圖／起家雞臉書粉專

喊口號就送雞！雙12要來了，各家餐飲業者無不推出超殺優惠吸引消費者付費買單，這回韓式炸雞品牌「起家雞」板橋民族店限定推出超狂「人人愛吃起家雞，唸完老闆請吃雞」活動，只要於2020年12月12日上午11:00至11:30的活動時間內，大聲唸完指定口訣，就能獲得「去骨頂級洋釀炸雞」一份，超狂免費吃雞優惠，快揪團一起共襄盛舉吧！

圖／起家雞臉書粉專
圖／起家雞臉書粉專

起家雞為韓國韓式炸雞品牌龍頭，創立於1989年，在韓國、美國與台灣有超過千家的分店，進軍台灣時也是號稱全台首創使用洽富氣冷生產技術的履歷雞，雞肉吃起來特別爽口。此次限定板橋民族店推出的「喊口號就送雞」活動，只要於活動期間念完口訣就能享有免費的去骨頂級洋釀炸雞，口訣為「人人愛吃起家雞，新鮮雞肉吃得起，寶島市民添口福，唸完老闆請吃雞。」由於活動只有30分鐘，想必會有排不到的消費者，「起家雞」板橋民族店也貼心表示，若活動期間排隊者在時間截止時仍無法參加活動，將贈送「配餐券」一張作為補償安慰獎。

去骨黃金頂級起司是店內的人氣必點。 圖／起家雞臉書粉專
去骨黃金頂級起司是店內的人氣必點。 圖／起家雞臉書粉專

值得注意的是由於數量有限，也需要顧及排隊的每位消費者的權益，因此每人限參加一次，不可重複排隊。若雙12當天無法前來共襄盛舉也沒關係，「起家雞」板橋民族店特地加碼預告2020年12月19日將另舉辦一場「喊口號就送雞」活動，務必手刀把時間留下來「免費吃雞」囉！

起家雞「板橋民族店」限定「喊口號送炸雞」活動

活動時間：2020年12月12日(六)上午11:00至11:30

地址：新北市板橋區民族路33號

內容：活動期間喊出「人人愛吃起家雞，新鮮雞肉吃得起，寶島市民添口福，唸完老闆請吃雞。」的口號，將免費獲得限量去骨頂級洋釀一份

臉書粉專：https://www.facebook.com/cheogajip/?ref=page_internal

板橋民族店因活動有調整營業時間。 圖／起家雞臉書粉專
板橋民族店因活動有調整營業時間。 圖／起家雞臉書粉專

備註：第二場將於2020年12月19日(六)推出，敬請鎖定臉書粉專查閱更多消息

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