快訊

111年學習歷程至少占2成甄試分數 頂尖校系反彈

台鐵坍方林佳龍稱加速推動北宜高鐵 學者：這是兩回事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好評送飲料、滿888送66！「荷李活茶街」也能吃宵夜

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
海膽燒賣，每份180元。圖／荷李活茶街提供
海膽燒賣，每份180元。圖／荷李活茶街提供

SOGO忠孝館近期針對館內美食街大幅升級，其中重點之一，就是位於的2樓的港式餐廳「荷李活茶街」。經過1個月的試營運，荷李活茶街已經正式開始營運，即日起至12月12日期間，還可享好評送飲料、滿888送66等不同優惠。

同時集結茶餐廳、茶樓料理特色的「荷李活茶街」，乃是首次成立的全新品牌。以經典菜結合創意手法，還有奢華文青風的空間，帶給用餐者不同以往的感受。荷李活茶街提供有香港家常菜「鹹魚蒸肉餅山」、邪惡西多士，以及香煎蘿蔔糕、酥皮蛋撻、大哥樑叉燒菠蘿包等經典港味，同時提供避風塘蝦球、京都排骨等港式大菜。另外由於香港人重視宵夜時光的文化，因此荷李活茶街延長營業時間至晚間11時30分，在宵夜時段，仍供應各式大菜與港點，方便民眾選擇。

為慶祝正式開幕，即日起至12月12日期間，凡給予5星好評，即可兌換飲料一壺（檸茶、奶茶、鴛鴦擇一）；晚餐及宵夜時段，消費滿888元，即贈送66元抵用券；另外在晚餐及宵夜時段，酒類商品全面買2送1。

荷李活三冠王，大份880元、小份580元。圖／荷李活茶街提供
荷李活三冠王，大份880元、小份580元。圖／荷李活茶街提供
鹹魚肉餅山，每份280元。圖／荷李活茶街提供
鹹魚肉餅山，每份280元。圖／荷李活茶街提供

延伸閱讀

影／女護理師遭酒駕者擦撞昏迷 母憂家境不好負擔不起醫療費

蔬食港點吃到飽2.0回歸！台北茶樓「逾40款菜色無限吃」 叉燒酥、臭豆腐、松露炒飯全有

台北「寧夏夜市」道地小吃、米其林級美食推薦！加碼新開幕隱藏版宵夜

滷肉飯「必備配料」引激戰 他超厭惡這一味網卻狂推

相關新聞

獨／澳門米其林「陳光記燒味」展新店！林東芳當鄰居

來自澳門、已經連續9年入選米其林指南的「澳門陳光記燒味餐廳」，繼於2019年11月登台後，近期又將於台北八德路上開設新分...

天冷就是要吃鍋！量販超市火鍋季開跑　石二鍋、海底撈名店鍋物在家吃

火鍋的季節又來了！超愛吃鍋的台灣人一年台灣人一年吃掉將近400億元的火鍋，全台火鍋店加起來粗估超過1萬家。從2014年起...

好評送飲料、滿888送66！「荷李活茶街」也能吃宵夜

SOGO忠孝館近期針對館內美食街大幅升級，其中重點之一，就是位於的2樓的港式餐廳「荷李活茶街」。經過1個月的試營運，荷李...

肯德基2大神優惠＋麥當勞買1送1必收！高CP值套餐、9塊炸雞快閃特價　吃雞時間到

肯德基繼之前雙11限定優惠券引爆嚐鮮潮，這次官方再度推出2款超值套餐，299能開吃9塊雞桶，333元吃得到5塊雞、蛋撻、點心盒、飲料和玉米組合，神級優惠碼趕緊筆記即日就開吃！ 即日起至12/

「雞翅控」推爆的天堂滋味！ 五大讚點、網友熱推必嚐吃不膩

雞肉不管是在雞排攤、速食店還是餐廳，用酥炸、紅燒還是香烤的方式，都是深受台灣人喜愛的料理，但吃哪個部位最內行？許多網友推薦「雞翅」。因為口感比雞胸肉更嫩，價格比雞腿肉平民，是不少網友都熱愛的首選！

「振興券」晚鳥優惠！自助餐買一送一、千元牛排吃到飽

「振興三倍券」的使用期限至12月31日，剩下不到一個月的時間，多家飯店、餐廳大推「晚鳥優惠」，將票券放大1.5倍、或持券...

「環球購物中心」4美食新店進駐 耶誕限定甜點同步吸睛

耶誕季熱鬧登場，加上新北耶誕城每天吸引上萬人次造訪，環球購物中心看準龐大人潮，新北中和、板橋車站店紛紛推出最有吸客效應的...

點鍋送牛小排、打卡送蛤蜊！王品推出「8家鍋物優惠」

在氣候漸冷的日子，王品集結旗下8個品牌，自即日起同步推出「王品鍋物季」活動，可享「和牛涮」打卡送蛤蜊、「聚」點套餐送無骨...

「燒肉買一送一」限時4天！「乾杯BAR敦南店」復刻回歸，還推打卡招待飲料

先前轉型為居酒屋的「乾杯BAR」即日起回歸！乾杯集團旗下「乾杯BAR敦南店」復刻回歸，主打9宮格燒肉搭配9種醬汁吃法滿足老饕的胃，慶祝新開幕，即日起祭出「經典燒肉饗宴」買一送一優惠，以四人同行計算，平均一人200多元就能享受乾杯燒肉。

鋪滿22顆草莓！PABLO「草莓起司塔」回歸　小塔買5送1

隨著草莓季到來，來自日本的甜品品牌「PABLO」再度推出「經典款草莓派對聖誕起司塔」，以及疊滿22顆草莓的「豪華版草莓派...

同桌人數不限、身份證有「3」最高8折！五星級板橋凱撒吃到飽祭3週年優惠

身份證先亮出來！五星級「板橋凱撒大飯店」為歡慶三歲生日，12月特別祭出一系列優惠，其中Buffet控絕對不能錯過的正是飯店旗下吃到飽「朋派自助餐」、「卡拉拉餐廳」的身份證對對碰限定優惠。即日起到餐廳用

年末「港點優惠」懶人包！烤鴨連續30天8折、30款吃到飽免700元

進入了12月，2020年就真的不到一個月就要結束了，各家餐飲業者無不推出歲末耶誕或跨年套餐吸引顧客消費。這回小編幫大家整理幾家港式飲茶的年末優惠活動，若有想吃的港點或餐廳，趁現在揪團犒賞自己一番吧！

熱門新聞

獨／澳門米其林「陳光記燒味」展新店！林東芳當鄰居

身份證有7、9「雞啤套餐79折」！bb.q CHICKEN插旗中山

草莓別只沾煉乳！老饕推「邪惡甜點」 加碼曝光隱藏版吃法

天冷就是要吃鍋！量販超市火鍋季開跑　石二鍋、海底撈名店鍋物在家吃

純台製！台灣首支黃金奇異果酒 2021年限量預購開跑

好評送飲料、滿888送66！「荷李活茶街」也能吃宵夜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。