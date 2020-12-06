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好評送飲料、滿888送66！「荷李活茶街」也能吃宵夜
SOGO忠孝館近期針對館內美食街大幅升級，其中重點之一，就是位於的2樓的港式餐廳「荷李活茶街」。經過1個月的試營運，荷李活茶街已經正式開始營運，即日起至12月12日期間，還可享好評送飲料、滿888送66等不同優惠。
同時集結茶餐廳、茶樓料理特色的「荷李活茶街」，乃是首次成立的全新品牌。以經典菜結合創意手法，還有奢華文青風的空間，帶給用餐者不同以往的感受。荷李活茶街提供有香港家常菜「鹹魚蒸肉餅山」、邪惡西多士，以及香煎蘿蔔糕、酥皮蛋撻、大哥樑叉燒菠蘿包等經典港味，同時提供避風塘蝦球、京都排骨等港式大菜。另外由於香港人重視宵夜時光的文化，因此荷李活茶街延長營業時間至晚間11時30分，在宵夜時段，仍供應各式大菜與港點，方便民眾選擇。
為慶祝正式開幕，即日起至12月12日期間，凡給予5星好評，即可兌換飲料一壺（檸茶、奶茶、鴛鴦擇一）；晚餐及宵夜時段，消費滿888元，即贈送66元抵用券；另外在晚餐及宵夜時段，酒類商品全面買2送1。
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