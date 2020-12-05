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肯德基2大神優惠＋麥當勞買1送1必收！高CP值套餐、9塊炸雞快閃特價　吃雞時間到

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／肯德基官網、麥當勞官網
圖／肯德基官網、麥當勞官網

肯德基繼之前雙11限定優惠券引爆嚐鮮潮，這次官方再度推出2款超值套餐，299能開吃9塊雞桶，333元吃得到5塊雞、蛋撻、點心盒、飲料和玉米組合，神級優惠碼趕緊筆記即日就開吃！

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

即日起至12/6，憑優惠碼「40309」到全台肯德基，可享「9塊咔啦脆雞」299元特價，原價522元現省223元，適合炸雞控揪團大啖美食。炸雞可選辣或不辣，但無法更換成烤雞或其他口味，外送不適用此活動。

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

此外，喜歡飽足系套餐的人，截至12/14前透過優惠碼「50292」，即可用333元入手原價超過530元的套餐組，含5塊雞桶、含上校雞塊及香酥脆薯的點心盒、2顆原味蛋撻、2支經典玉米、2杯冰紅茶(中)，現省198元，沁涼的天氣外帶回家2至3人分食超幸福！不過優惠券內容不可更換為其他商品，數量有限，售完為止。

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

除了肯德基，另一快餐人氣王麥當勞日前也推出雞翅分享盒，12/29以前凡購買「勁辣香鷄翅分享盒」或「酥嫩鷄翅分享盒」，即享指定飲品同品項買一送一，再送分享袋乙份。飲料含汽水類、無糖冰綠茶、無糖或檸檬冰紅茶，至多可買五送五。麥當勞2種口味雞翅主打先烤後炸，強調高溫鎖汁的鮮嫩肉質，讓人嗑雞翅嗑得過癮，但提醒大家餐點不適用於歡樂送服務。

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肯德基 麥當勞

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