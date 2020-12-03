點鍋送牛小排、打卡送蛤蜊！王品推出「8家鍋物優惠」

在氣候漸冷的日子，王品集結旗下8個品牌，自即日起同步推出「王品鍋物季」活動，可享「和牛涮」打卡送蛤蜊、「聚」點套餐送無骨牛小排、「12MINI」外帶肉量加倍等等不同的期間限定優惠，為民眾溫潤身心。

王品標榜擁有全台最多口味的火鍋餐廳，客單價由135元至700元，讓消費者擁有更多選擇。此次鍋物季活動中，就集結和牛涮、青花驕、聚、石二鍋、12MINI、沐越等鍋物品牌，另還有品田牧場、町食等有提供鍋物料理的日式餐廳。

即日起至1月31日期間，凡2人同行至「和牛涮」用餐，並參與打卡或評論活動，即可招待蛤蜊一份。即日起至12月31日期間，到「青花驕」用餐，並參與臉書金鑰解謎活動，點購青紅雙鍋，即可招待美國牛培根、國產帶皮豬五花、滑嫩去骨雞腿肉（3選1），集滿3隻金鑰，另加贈麻辣開胃小品。而在即日起至1月15日起間，於「聚」點雙人套餐，即贈澳洲穀飼無骨牛小排1份。