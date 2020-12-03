「燒肉買一送一」限時4天！「乾杯BAR敦南店」復刻回歸，還推打卡招待飲料

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先前轉型為居酒屋的「乾杯BAR」即日起回歸！乾杯集團旗下「乾杯BAR敦南店」復刻回歸，主打9宮格燒肉搭配9種醬汁吃法滿足老饕的胃，慶祝新開幕，即日起祭出「經典燒肉饗宴」買一送一優惠，以四人同行計算，平均一人200多元就能享受乾杯燒肉。

乾杯BAR敦南店於 2004 年開幕，2016年轉型為居酒屋型態，以提供多樣化的肉品與鮮明活潑的用餐氣氛廣受消費者喜愛，在許多燒肉控心中有著無可取代地位。這次乾杯集團宣布「乾杯BAR敦南店」復刻回歸，主打9宮格燒肉搭配9種風味醬汁的品味菜色，同時還推出「烈酒酒宮格」，提供體驗豐富的餐酒樂趣。 乾杯BAR敦南店」復刻回歸，主打9宮格燒肉搭配9種風味醬汁吃法，慶祝開幕祭出買一送一優惠。 圖／乾杯BAR

9宮格燒肉集結澳洲鹽蔥牛舌、澳洲和牛上等牛五花、GETA牛五花、美國去骨牛小排、西班牙伊比利豬肋條、霜降豬、雞腿肉、牛肚與牛黃喉，共 9 款不同肉品，依序搭配檸檬汁、烤肉醬、蘿蔔泥椪醋醬、山葵泥、自家製七味醬、鹽昆布、梅子醬、香油藻鹽、麻辣乾碟，共9種各具特色的沾醬，從清爽品嚐到濃厚風味，對應相同位置的燒肉及沾醬一起享用，美味無敵！

慶祝新開幕，乾杯BAR敦南店即日起至12/6 ，凡點購 1 組「經典燒肉饗宴(二人份)」或「極致燒肉饗宴(二人份)」，即免費招待 1 組「經典燒肉饗宴(二人份)」，每兩人限招待一組。

除了燒肉買一送一外，乾杯BAR敦南店還加碼祭出快閃活動，凡12/4-12/6「17:00-00:00」，只要打卡「乾杯BAR 敦南店」就免費招待一杯生啤或可爾必思莎瓦；Google「乾杯 BAR 敦南店」給五星好評，再加送一杯日本酒 shot 深水炸彈炸一波等優惠，喜歡餐酒飲食風格的朋友這波優惠別錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

乾杯BAR敦南店回歸祭出多重快閃活動。※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／乾杯BAR

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