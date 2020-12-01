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同桌人數不限、身份證有「3」最高8折！五星級板橋凱撒吃到飽祭3週年優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／板橋凱撒大飯店官網、板橋凱撒大飯店Caesar Park Banqiao臉書專頁
圖／板橋凱撒大飯店官網、板橋凱撒大飯店Caesar Park Banqiao臉書專頁

身份證先亮出來！五星級「板橋凱撒大飯店」為歡慶三歲生日，12月特別祭出一系列優惠，其中Buffet控絕對不能錯過的正是飯店旗下吃到飽「朋派自助餐」、「卡拉拉餐廳」的身份證對對碰限定優惠。即日起到餐廳用餐，同桌不限人數湊齊15個3，即享全桌餐費8折，飯店另加碼3大活動同步進行，讓大家頂級住宿、特色美食一次享受。

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

「板橋凱撒大飯店」即日起新推三週年限定餐飲優惠，凡至集結異國料理的「朋派自助餐」、地中海主題「卡拉拉餐廳」用餐，同一桌人數不限，只要身分證字號有5個3享餐費9折、10個3享85折、15個3則為享8折。超適合揪團吃一波，省荷包無限品嚐生魚片、海鮮、甜點及精緻美饌。而「家宴中餐廳」也推出優惠，凡包廂點購「老廣東順德菜」桌菜，且同桌身分證字號含5個3，即贈脆皮雞乙隻，為一家人的盛宴加菜。

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

此外，飯店也因應週年慶推出限定「敬！三週年」住房專案，12/31前入住即依房型贈Jo Malone沐浴組乙組，若辦理入住時出示按讚板橋凱撒粉絲專頁及於指定貼文留言的畫面，即可享現抵房費優惠333元，至多折抵666元。不僅如此，若12/31前於板橋凱撒住房或餐飲單筆消費滿額3000元，還能獲得抽獎券乙張（恕不累贈），最高有機會抽中「寰宇套房一泊二食住宿券」，附贈朋派自助餐晚餐2客及早餐2客。

另外，配合即將來臨的聖誕節，「板橋凱撒大飯店」也聯手「趣淘漫旅-台北」舉辦台北凱撒雙星周年慶，於12/19及12/20打造「聖誕市集嘉年華」，除了有市集和Live音樂會，當日入住兩館限定專案的人，可免費獲得聖誕點心兌換劵，領取現做棉花糖、爆米花及飲品組合，限量400組，贈完為止。

台北凱撒雙星周年慶「聖誕市集嘉年華」
日期：12/19、12/20 14:00-19:00
地點：板橋凱撒大飯店1樓戶外廣場及星光廊道

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