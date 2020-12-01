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年末「港點優惠」懶人包！烤鴨連續30天8折、30款吃到飽免700元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
板橋凱撒即日起至12月31日限時推出「饗家滋味 港點吃到飽」活動，每位消費者只要680元（10%服務費另計）。 圖／板橋凱撒大飯店官網
板橋凱撒即日起至12月31日限時推出「饗家滋味 港點吃到飽」活動，每位消費者只要680元（10%服務費另計）。 圖／板橋凱撒大飯店官網

進入了12月，2020年就真的不到一個月就要結束了，各家餐飲業者無不推出歲末耶誕或跨年套餐吸引顧客消費。這回小編幫大家整理幾家港式飲茶的年末優惠活動，若有想吃的港點或餐廳，趁現在揪團犒賞自己一番吧！

龍都酒樓推「廣式片皮鴨」，限定30天8折優惠

知名港式飲茶「龍都酒樓」，至今已營業超過35年，其烤鴨更是招牌特色，肉質紮實，外皮烤色焦黃與肉汁散發的油光，令人垂涎三尺，吸引不少「港點控」前往消費，這回年末推出「廣式片皮鴨」大優惠，即日起至12月31日，連續30天享有8折優惠，限定內用服務，且每桌最多只能點購一隻喔。更多料理與優惠詳情請上官網查詢。

龍都酒樓

官網：http://www.dragon.taipei/

圖／龍都酒樓官網
圖／龍都酒樓官網

圖／龍都酒樓官網
圖／龍都酒樓官網

板橋凱撒推「680元吃到飽」，無限爽吃30款港點

五星板橋凱撒大飯店旗下的家宴廳，即日起至12月31日限時推出「饗家滋味 港點吃到飽」活動，每位消費者只要680元（10%服務費另計），就可以無限爽吃超過30道的美味港點，包含10款精選料理、3款風味砂鍋煲、7款開胃小菜、每日煲湯及10款手工現作港式點心等，保證吃到撐。值得注意的是，此優惠限定平日的午餐時段(11:30-14:00)與晚餐時段 (17:30-21:00)，另為了怕食物浪費，每次點單時限點最多8道，用餐時間2小時，快約親朋好友開吃囉。

板橋凱撒大飯店

官網：https://banqiao.caesarpark.com.tw/

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

新葡苑推耶誕歲末大餐，三吃免1000元

做為高級港式飲茶與廣東海鮮料理的代表，新葡苑至今已有高達七家的分店，這回限定「新葡苑站前店」推出的耶誕大餐，分為A與B兩款套餐。其中A餐特價999元，就可以爽吃脆皮雞（半隻）、翡翠海鮮羹與超可愛豬仔奶皇流沙包；若是選用B套餐，特價1099元，可以爽吃蒜酥牛小排、翡翠 海鮮羹與豬仔奶皇流沙包。另外還有超過40種的港廣料理供選擇，像是燒鴨或各式高級海鮮料理，讓你港廣料理一次滿足。

新葡苑

官網：http://www.shinpuyuan-group.com/ch/shinpu/index.aspx

圖／新葡苑官網
圖／新葡苑官網

圖／新葡苑官網
圖／新葡苑官網

高CP「點8號」推耶誕餐 免千現省超過200元

若想吃平價一點的港式飲茶，可選擇高CP「點8號」。這回推出「耶誕超值超值雙人組合」活動，只要888元（原價1180元），可爽吃包含三寶拼盤、臘味蘿蔔糕、原隻鮮蝦腸、金沙菠蘿包、蒸籠點心任選二與88元飲品任選二等港式餐飲，直接現省230元。另外選擇內用，還有每桌只要加「8元」即可加購一籠「耶誕造型包」。小編私心推薦各式蒸籠點心，CP值非常高。

點8號 星級名廚點心專賣

臉書：https://www.facebook.com/dimsum8tw/?ref=page_internal

圖／點8號臉書粉專
圖／點8號臉書粉專

圖／點8號臉書粉專
圖／點8號臉書粉專

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港點 海鮮 港式飲茶 吃到飽 烤鴨

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