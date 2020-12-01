12月壽星「三麗鷗遊樂園」免費玩！苗栗Hello Kitty親子餐廳「蛋黃哥舒芙蕾、大眼蛙燉飯」升級登場

苗栗頭份人氣複合式主題餐廳「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」7月開幕後成為家長們溜小孩聖地，200坪的空間盡是三麗鷗主角們的遊樂設施及造景，備受大小朋友喜愛。以6大明星角色為主打造的遊樂園區每人收費150元，如今開放12月壽星免費暢玩，搭配12/5正式登場的全新可愛餐點，粉絲們手刀出發！

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」即將於12/5新推2.0菜單，下午茶甜食全面更新。其中最搶眼的莫過於蛋黃哥模樣的「芋頭舒芙蕾鬆餅」，集結芋頭內餡與珍珠鮮奶油，單看就好療癒。而白嫩嫩的「大耳狗喜拿蘋果慕斯蛋糕」也十分吸睛，還有「蘋果雙餡泡芙」、「布丁蘋果戚風燒」等，每款幾乎都會結合卡通主角的造型，像是冬季暖身款「暖心紅豆紫米湯」上方也浮著招牌吉蒂貓加以點綴，讓人捨不得吞下肚！

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

主餐方面，蘋果村這次新推創意料理「蛋黃哥和風肉肉山」除了可作為一般拌飯，加上柴魚湯與醬汁亦會升級成日式風味。此外，擔心小朋友挑食的家長被錯過「大眼蛙奶油海鮮青醬燉飯」，餐點採用新鮮菠菜及奶油白醬製成超萌大眼蛙造型，外觀能拍又兼具健康元素。

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

除了5款特色餐點，蘋果村最受矚目的莫過於主題遊樂區。這次官方特別祭出當月壽星優惠，12月生日的人只要於12/31前到店用餐，用餐前先訂位告知並在當天出示相關證件，即可在園區免費玩樂，包含「凱蒂貓蝴蝶結之丘」、「美樂蒂蘋果花園」、「大眼蛙歡樂雨滴池」、「大耳狗軟綿綿隧道」，還有園區內最大設施「三麗鷗夢想蘋果樹」。優惠不限年齡，每人直接現省150元，快帶著壽星寶寶來一場親子之旅！

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

Hello Kitty 蘋果村親子餐廳

地址：苗栗縣頭份市中華路1355號1樓營業時間：平日11:00-20:30；假日11:00-19:30（週一公休）

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