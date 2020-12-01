8元吃雪人造型包！「點8號」推港式聖誕雙人餐　跨年吃人氣港點通通60元

港點控12月口袋名單不斷更新！繼台北知道了茶樓的蔬食港點吃到飽2.0回歸，「點8號」星級點心專賣店也因應聖誕節推出吃得到5大招牌港式菜色的雙人套餐，還能8元加購雪人造型包，讓大小朋友一次滿足。另外，餐廳鎮店「蒸籠推車港點」也將會在跨年推出快閃外帶優惠，每籠均一價60元，配著看煙火好療癒。

圖／點8號提供

港式餐廳「點8號」本次推出「聖誕雙人餐」888元，包含經典菜色三寶拼盤、臘味蘿蔔糕、原隻鮮蝦腸、金沙菠蘿包、蒸籠點心任選2籠，還有88元飲料任選2杯，讓大家每款道地風味都能嚐鮮，再現省230元，可謂豐盛的高CP值組合。只要點選聖誕雙人餐，就能用8元超低價，點購應景的雪人造型包乙籠。

圖／點8號提供 圖／點8號提供

另外，台北光復創始店也會於跨年期間特別延長營業時間至凌晨01:00，並獨家祭出外帶優惠，現場設立了攤位提供多款近百元的港式點心均一價60元，2020最後一天就要省荷包吃好料！

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