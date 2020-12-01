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千葉火鍋「雞佛免費吃到飽」4天快閃！3品牌12月壽星優惠：幾歲送幾隻雞翅&鮮蝦，還有雞佛披薩

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／千葉連鎖餐飲集團提供
圖／千葉連鎖餐飲集團提供

12月壽星出動時間到！「千葉連鎖餐飲集團」集結旗下3大人氣品牌推出壽星優惠，再加碼新品及限定活動，其中千葉火鍋備受好評的「雞佛料理吃到飽」也將配合耶誕季快閃回歸，饕客們準備吃爆！

壽星優惠活動不適用於千葉火鍋西門町店。圖／千葉火鍋提供
壽星優惠活動不適用於千葉火鍋西門町店。圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋：壽星最低5折吃鍋、3日限定雞佛料理吃到飽

12/24至12/27到店用餐不必加價，即可額外享用雞佛料理無限吃。圖／千葉火鍋提供
12/24至12/27到店用餐不必加價，即可額外享用雞佛料理無限吃。圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋12月推出壽星優惠，即日起至12/31，壽星本人凡至全台千葉門市用餐，可享75折優惠，若持會員卡壽星本人則能半價開吃。而配合聖誕節，品牌特別以「千葉慶聖『蛋』火雞雞佛來搗『蛋』」為主題，於12/24至12/27期間祭出「火雞雞佛料理吃到飽」，讓大家連4天免加價就能升級享用創意雞佛料理，鐵板雞佛肥美的模樣簡直太銷魂。

千葉限量推出養生口味的湯品「麻油養身猴頭菇湯」。圖／千葉火鍋提供
千葉限量推出養生口味的湯品「麻油養身猴頭菇湯」。圖／千葉火鍋提供

此外，12/11至年底為止，全台限量推出「麻油養身猴頭菇湯」，加價50元就能升級湯品，加入中葯調味的湯頭超適合作為冬季補身聖品，鍋控又有新品能嚐鮮。

陽光皇后：壽星幾歲送幾支雞翅／全新雞佛披薩

金額門檻計算不含服務費。圖／陽光皇后提供
金額門檻計算不含服務費。圖／陽光皇后提供

每月壽星最期待的莫過於餐廳生日禮，「陽光皇后」本回除了與以往一致推出「壽星幾歲送幾支炸雞翅」好康，還獨家加碼火雞雞佛披薩的選項，用現炸的飽滿雞佛結合泰式酸辣醬，打造酸甜且一口咬下還會爆汁的「泰大顆傻爆眼雞佛披薩」，挑戰最狂生日餐點。只要提前一日致電預約且四人同行，消費滿額1000元就能開嗑根據壽星歲數，免費爽嗑雞翅；滿額1200元則能選擇用雞佛披薩慶生。

鼎盛十里：壽星幾歲送幾隻蝦

鼎盛十里分別於新竹及嘉義各有一家分店，餐廳免收服務費。圖／鼎盛十里提供
鼎盛十里分別於新竹及嘉義各有一家分店，餐廳免收服務費。圖／鼎盛十里提供

除了炸雞、鍋物，海鮮控當然不能錯過蝦拼盤。即日起至12/31，鼎盛十里推出12月壽星幾歲就送幾隻蝦活動，提前一天前成功預約訂位，就能帶著阿公阿嬤就能輕鬆嗑蝦，吃到痛風也甘願。另外，鼎盛十里即日起也同步推出「麻油猴頭菇養生鍋」套餐，原價498元，如今438元即可食用藥膳風味，12月是時候補一補身子囉！

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