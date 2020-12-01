聽新聞
test
0:00 / 0:00
千葉火鍋「雞佛免費吃到飽」4天快閃！3品牌12月壽星優惠：幾歲送幾隻雞翅&鮮蝦，還有雞佛披薩
12月壽星出動時間到！「千葉連鎖餐飲集團」集結旗下3大人氣品牌推出壽星優惠，再加碼新品及限定活動，其中千葉火鍋備受好評的「雞佛料理吃到飽」也將配合耶誕季快閃回歸，饕客們準備吃爆！
千葉火鍋：壽星最低5折吃鍋、3日限定雞佛料理吃到飽
千葉火鍋12月推出壽星優惠，即日起至12/31，壽星本人凡至全台千葉門市用餐，可享75折優惠，若持會員卡壽星本人則能半價開吃。而配合聖誕節，品牌特別以「千葉慶聖『蛋』火雞雞佛來搗『蛋』」為主題，於12/24至12/27期間祭出「火雞雞佛料理吃到飽」，讓大家連4天免加價就能升級享用創意雞佛料理，鐵板雞佛肥美的模樣簡直太銷魂。
此外，12/11至年底為止，全台限量推出「麻油養身猴頭菇湯」，加價50元就能升級湯品，加入中葯調味的湯頭超適合作為冬季補身聖品，鍋控又有新品能嚐鮮。
陽光皇后：壽星幾歲送幾支雞翅／全新雞佛披薩
每月壽星最期待的莫過於餐廳生日禮，「陽光皇后」本回除了與以往一致推出「壽星幾歲送幾支炸雞翅」好康，還獨家加碼火雞雞佛披薩的選項，用現炸的飽滿雞佛結合泰式酸辣醬，打造酸甜且一口咬下還會爆汁的「泰大顆傻爆眼雞佛披薩」，挑戰最狂生日餐點。只要提前一日致電預約且四人同行，消費滿額1000元就能開嗑根據壽星歲數，免費爽嗑雞翅；滿額1200元則能選擇用雞佛披薩慶生。
鼎盛十里：壽星幾歲送幾隻蝦
除了炸雞、鍋物，海鮮控當然不能錯過蝦拼盤。即日起至12/31，鼎盛十里推出12月壽星幾歲就送幾隻蝦活動，提前一天前成功預約訂位，就能帶著阿公阿嬤就能輕鬆嗑蝦，吃到痛風也甘願。另外，鼎盛十里即日起也同步推出「麻油猴頭菇養生鍋」套餐，原價498元，如今438元即可食用藥膳風味，12月是時候補一補身子囉！
延伸閱讀：
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言