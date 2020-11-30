百萬選一的藍鑽美味！台北喜來登推「布列塔尼藍龍蝦」，搭頂級肋眼牛排雙主菜必吃

喜歡海鮮或龍蝦的饕客有福了！台北喜來登飯店特地引進被喻為「龍蝦界藍寶堅尼」的布列塔尼藍龍蝦，平均捕撈的機率為200萬分之一，而因為擁有亮麗的水藍色外型，也被稱為「海中藍鑽」。日前台北喜來登安東廳推雙主餐，可選擇爐烤美國頂級21天乾式靜電熟成肋眼或炭烤美國頂級肋眼牛排搭配「蒜香烤藍龍蝦」，每套3800元起，由於數量極其稀少且限量供應，想要嚐鮮的民眾須於用餐的5日前預訂喔！

經過烹調後會有深海蟹類相似的白、橘色，外觀看起來更加晶透飽滿。 圖／台北喜來登飯店提供

台北喜來登張守義主廚特別表示，有別於一般的紅蝦，布列塔尼藍龍蝦的外殼會有些許斑點，經過烹調後會有深海蟹類相類似的白橘色，外觀看起來更加晶透飽滿，因此不需要過多調味，就能吃得到龍蝦的鮮甜滋味。而安東廳選用特製的低溫高湯浸煮再蒸烤，搭配重量級的兩款豪華肋眼牛排，保證享受一場海陸的味覺饗宴。

除此之外，安東廳也推出「生蠔饗宴」，嚴選法國百年的頂級卡朵芮 (Cadoret)生蠔，一樣不增添過多的烹煮條件，淋上新鮮萊姆汁或佐蘸微辣辛香的雞尾酒醬，入口即化的鮮甜口感，不斷刺激味蕾，令人滿足與陶醉，現在要價單顆330元起，採用單點制，喜歡生蠔的民眾，可搭配主餐加購。更多詳情請洽臉書或官網。

安東廳也推出「生蠔饗宴」特餐，嚴選法國百年的頂級卡朵芮 (Cadoret)生蠔。 圖／台北喜來登飯店提供

台北喜來登安東廳「布列塔尼藍龍蝦」雙主菜套餐

地址：台北市忠孝東路一段12號2樓

時間：中午為11:30至14:30；晚上為18:00至21:00

活動菜單：套餐每位3800元起、單點每隻3800元（另計10%服務費）

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/

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