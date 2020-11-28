蔬食港點吃到飽2.0回歸！台北茶樓「逾40款菜色無限吃」 叉燒酥、臭豆腐、松露炒飯全有

台北蔬食餐廳「知道了茶樓」早前推出的399港點吃到飽備受歡迎，如今時隔2個月將於12/1起推出升級版「下午茶吃到飽活動​」，每人498元不僅能人氣港點無限吃，本回還吃得到中式蔬食，像是價值360元的松露炒飯、台灣特色美食臭豆腐等，一共超過40款菜色任選，兩人同行即符合資格，不論是不是素食者都能揪個伴走起！

圖／知道了茶樓提供

主打蔬食料理及港式茶點的「知道了茶樓」致力開發新菜色，為走養生路線的人也新增嚐鮮選項。此次新推「下午茶吃到飽2.0」，活動除了有招牌港點，也首度加入中菜餐點，讓饕客吃得更滿足。港點品項中白玉蘿蔔糕、金黃流沙包、鬆化叉燒酥、腸粉類為必點，還有玫瑰造型的堅果饅頭，健康又吸睛。

圖／知道了茶樓提供

而新增的蔬食類則有香辣臭豆腐、客家小炒、三杯杏中卷、麻婆豆腐、松露炒飯、麻油麵線、南瓜濃湯等，還能免費吃爆養顏的杏仁豆腐或椰汁西米露，活動總共有逾40道餐點，每回可點6道菜色，開放無限續點，用餐時間為兩小時。有興趣的人不妨找個12/31前的平日下午時段，來場豐盛的下午茶饗宴吧。

圖／知道了茶樓提供

知道了茶樓 498吃到飽活動資訊

地點：台北市松山區南京東路三段275號2樓活動期間：12/1-12/31 每週一至週五14:30-18:00收費標準：130公分以上兒童及大人498元，另計茶資+10%服務費注意事項：限2人(含)以上用餐，用餐時間2小時，最後入場時間16:00港點吃到飽菜色：金黃流沙包、芝麻流沙煎堆、桂林馬蹄條、白玉蘿蔔糕、紅油抄手、雪影叉燒包、鬆化叉燒酥、芙蓉滑蛋腸粉、蜜汁叉燒腸粉、手工甜桃豆沙包、松本茸小包子、香芋金絲捲、玫瑰堅果饅頭、柳葉雪菜餃、櫛瓜元寶餃、家鄉鹹水餃、杏仁豆腐、椰汁西米露蔬食吃到飽菜色：清蒸臭豆腐、香辣臭豆腐、鹹蛋苦瓜、客家小炒、苦瓜封、三杯杏中卷、乾鍋青花、麻婆豆腐、銀杏紫茄、知道了猴菇、xo炒飯、松露炒飯、金絲米粉、麻油麵線、皮蛋茄子、和風胡麻沙拉、麻香川耳、黃金泡菜、鴿盅、南瓜濃湯、酸辣湯、西魯羹、季節時蔬

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