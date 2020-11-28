99元吃韓式「牛肉雪濃湯」！姜滿堂7日限定好康，加碼12道料理兌換券必收

新竹人要先衝！主打韓國直火燒肉的韓式料理品牌「姜滿堂」推出超狂優惠，即日起只要完成指定簡易步驟，兩人同行即可以99元加購隱藏版菜單「神仙雪濃湯」乙份，原價388元直接現省289元，七日限定大家一定要手刀衝！

圖／姜滿堂正宗韓國直火燒肉臉書專頁

6月進駐新竹遠東巨城購物中心的「姜滿堂」即日起至12/4止祭出獨家優惠，活動期間只要兩人同行到店內用，按讚粉絲團的讚且憑指定圖片，即可用99元加購韓國冬天必吃暖胃單品「神仙雪濃湯」，享受小資價位的道地美味。數量有限，購完為止，優惠不併用，單桌單次限享優惠乙次。

圖／姜滿堂正宗韓國直火燒肉臉書專頁

而身為豆付餐飲集團旗下的新品牌，「姜滿堂」也與眾人較為熟知的「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」等同步釋出「豆陣回娘家」12周年特惠，即日起至12/31為止凡四人同行到任一品牌用餐，即贈12道料理兌換券，包含姜滿堂價值高達220元的「厚切國產豬五花」、涓豆腐新品「蜂蜜蒜味炸雞」、北村豆腐家招牌「海鮮煎餅」、韓姜熙的小廚房「醬味炸雞」等，人氣餐點下次造訪即可免費吃，免費兌換券同樣數量有限，韓式料理控絕對要把握！

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