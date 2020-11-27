無限量吃到飽！ 馬辣「草莓季」12／1 強力回歸　滿滿大湖草莓隨你吃

火鍋控＋草莓控準備開吃囉！ 馬辣一年一度的草莓季即將於2020/12/01上午11:30開跑，全台門市將同步推出無限量供應「大湖草莓吃到飽」，讓草莓控們引頸期盼了一年，終於又到了盡興品嚐酸甜滋味的時刻啦！

圖／馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋提供

知名「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」每每推出台灣嚴選在地新鮮多汁又香甜的水果，都讓人印象深刻，尤其是冬天最讓大家期待的「大湖草莓」每日由產地新鮮直送、無限量供應，讓你大力品嚐台灣草莓吃到飽。此外，同一集團的「熊一燒肉」也同步推出草莓吃到飽，馬辣鴛鴦火鍋與熊一燒肉均將無限量提供「大湖草莓」以及「煉乳」，供賓客搭配享用更加升級的甜美滋味。

「馬辣麻辣鴛鴦火鍋」與「熊一燒肉」，預計將於12月1日推出「大湖草莓無限供應」的方案。圖／馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋提供

圖／馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋提供

本次馬辣除了推出大湖草莓活動，店家還提供超多口味選擇的哈根達斯冰淇淋，包含冬季限定新品Haagen Dazs「比利時巧克力榛果」、「72%黑巧克力甘納許脆杏仁」，可隨心所欲將濃郁苦甜巧克力和酸甜草莓，自由搭配成為草莓控心中最美味的聖代！

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋 & 熊一燒肉「大湖草莓季」

活動開始：2020/12/01～結束時間依季節供應而定

圖／馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋提供

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