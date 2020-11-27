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重新愛上「犬夜叉」！限定主題Café 台灣首曝，買珍奶再送「阿籬」情侶杯墊

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
首度在台灣推出「犬夜叉」主題咖啡廳，12月5日將正式開幕。 圖／MyAnime Café臉書粉專
首度在台灣推出「犬夜叉」主題咖啡廳，12月5日將正式開幕。 圖／MyAnime Café臉書粉專

「犬夜叉」熱再起！日本人氣漫畫家高橋留美子繪製的犬夜叉系列漫畫，自動畫2009年完結篇後，至今仍為許多漫畫迷心中的經典之作。這回睽違11年，推出全新作品的「半妖的夜叉姫」，動畫已於2020年10月3日於日本正式開播，又引起廣大的討論。因此台灣「MyAnime Café」抓準商機，首度在台灣推出「犬夜叉」主題咖啡廳，12月5日將正式開幕，多款動漫人物看板、限定主題餐飲爽拍爽吃，購買「台灣珍珠奶茶」再加贈犬夜叉及阿籬的雙人特製款主題杯墊，喜歡犬夜叉的動漫控們千萬不能錯過。

「犬夜叉」主題咖啡廳的餐飲Menu（非全部）。 圖／MyAnime Café臉書粉專
「犬夜叉」主題咖啡廳的餐飲Menu（非全部）。 圖／MyAnime Café臉書粉專

MyAnime Café其實是一間專門為動漫主題而設立的咖啡廳，時常推出限時的主題Café，並因應搭配許多限定的餐飲與周邊商品，像是前陣子轟動的「名偵探柯南」主題餐飲，包含柯南領結蛋糕、怪盜基德氣泡飲與多款人氣角色搭配的大型立板、杯墊與各式周邊商品，一推出就吸引大批柯南迷前往消費光顧。

先前推出的「名偵探柯南」主題餐飲也博得好評。 圖／MyAnime Café臉書粉專
先前推出的「名偵探柯南」主題餐飲也博得好評。 圖／MyAnime Café臉書粉專

滿滿動漫角色搭配餐飲服務，動漫迷們絕對不能錯過。 圖／MyAnime Café臉書粉專
滿滿動漫角色搭配餐飲服務，動漫迷們絕對不能錯過。 圖／MyAnime Café臉書粉專

這回的「犬夜叉」主題咖啡廳也同樣令人期待，而為了慶祝開幕，只要點一份角色主題的主餐或甜點，即贈送該角色的「台灣版限定收藏卡」一張，除此之外，只要外帶或內用購買任一角色的飲品即隨機贈送一張同樣為「台灣版限定」的和風八角杯墊。另MyAnime Café再加碼優惠，只要購買「戰國情侶組限定！台灣珍珠奶茶」，加贈犬夜叉及阿籬的雙人特製款主題杯墊。諸多動漫限定餐飲與台灣限定的周邊商品，快揪團把時間空下來衝一波囉！

犬夜叉主題餐廳推出「台灣限定」周邊，買餐飲就送喔！ 圖／MyAnime Café臉書粉專
犬夜叉主題餐廳推出「台灣限定」周邊，買餐飲就送喔！ 圖／MyAnime Café臉書粉專

多款「犬夜叉」人氣角色周邊商品。 圖／MyAnime Café臉書粉專
多款「犬夜叉」人氣角色周邊商品。 圖／MyAnime Café臉書粉專

犬夜叉 X MyAnime Café

限定時間：2020年12月5日(六)至2021年1月14日(四)

營業地點：三創生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號7樓)

營業時間：早上11：00至晚上21：30　國定假日前夕營業至22：00 （以三創生活園區營業時間為準）

臉書粉專：https://www.facebook.com/MyAnimeCafe/?ref=page_internal

多款「犬夜叉」人氣角色周邊商品。 圖／MyAnime Café臉書粉專
多款「犬夜叉」人氣角色周邊商品。 圖／MyAnime Café臉書粉專

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