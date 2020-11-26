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超狂268元吃到飽！王品「聚火鍋」台北新開店，開幕連續3天買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
王品旗下的「聚 北海道昆布鍋」在台北東區SOGO新開店，最低只要268元就可以自助吧吃到飽。 圖／聚 北海道昆布鍋臉書粉專與官網
王品旗下的「聚 北海道昆布鍋」在台北東區SOGO新開店，最低只要268元就可以自助吧吃到飽。 圖／聚 北海道昆布鍋臉書粉專與官網

超狂268元自助吧吃到飽！王品旗下的「聚 北海道昆布鍋」在台北東區SOGO新開店，為了慶祝成立「新概念店」，於11月26日正式開幕，首三日限量推出「套餐買一送一優惠」，每日只有25組（共50名消費者），快揪團衝一波。

2020年11月26日至11月28日，台北東區忠孝SOGO店新開幕限量推出「套餐買一送一優惠」，每日只限量25組（共50名）。 圖／聚 北海道昆布鍋臉書粉專與官網
2020年11月26日至11月28日，台北東區忠孝SOGO店新開幕限量推出「套餐買一送一優惠」，每日只限量25組（共50名）。 圖／聚 北海道昆布鍋臉書粉專與官網

曾登上金牌大賞中式連鎖餐飲類冠軍的「聚 北海道昆布鍋」，其環境氣氛與服務態度是店內的基本主打，希望來用餐的消費者都能享受尊爵優質的服務品質，至今在全台已有超過15家的分店。這回成立新型態概念店，主要新增了前所未有的自助吧，若不點主餐，只要消費268元起，就能無限享用新鮮蔬菜、霜淇淋、甜點與飲料；當然若是有點主餐，一樣享有免費自助吧吃到飽服務。

優質的用餐環境與服務品質是「聚 北海道昆布鍋」的堅持。 圖／聚 北海道昆布鍋臉書粉專與官網
優質的用餐環境與服務品質是「聚 北海道昆布鍋」的堅持。 圖／聚 北海道昆布鍋臉書粉專與官網

另外，自助吧除了擁有超過15種的豐盛蔬果可供享用之外，還有滿滿的副食包可拿取，像是海藻昆布烏龍麵、博多拉麵與不可或缺的日本讚岐烏龍麵，再搭配店內特製的「地獄胡麻醬」，吃起來簡直絕配；若喜歡甜點的消費者，還可以享用超新鮮日本札幌的抹茶與牛奶霜淇淋，綿密入口即化的口感，會讓人一吃再吃。最後，開幕自11月26日起的連續三日，還祭出超狂「套餐買一送一優惠」，共50位名額，天氣逐漸轉涼，鍋控快把握機會吃起來囉！

三款像是海藻昆布烏龍麵、博多拉麵與日本讚岐烏龍麵供選擇。（和風炊飯限定宜蘭店） 圖／聚 北海道昆布鍋臉書粉專與官網
三款像是海藻昆布烏龍麵、博多拉麵與日本讚岐烏龍麵供選擇。（和風炊飯限定宜蘭店） 圖／聚 北海道昆布鍋臉書粉專與官網

新型態概念店「聚 北海道昆布鍋」台北SOGO忠孝店新開幕

開幕優惠：2020年11月26日至11月28日，限量推出「套餐買一送一優惠」，每日只限量25組（共50名）

官網：https://www.giguo.com.tw/index.html

飲料吧與霜淇淋等甜點。 圖／聚 北海道昆布鍋臉書粉專與官網
飲料吧與霜淇淋等甜點。 圖／聚 北海道昆布鍋臉書粉專與官網

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