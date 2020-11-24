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快筆記！繼光香香雞「炸雞買一送一」限時8天　加碼推「2大加購」方案

聯合新聞網 / 陳信儒
繼光香香雞年末最狂優惠「買一送一」限時8天開吃。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞年末最狂優惠「買一送一」限時8天開吃。圖／繼光香香雞提供

炸雞控快筆記！搭上西方感恩節熱潮，人氣炸雞專賣店「繼光香香雞」祭出限時8天「買一送一」超狂優惠；不僅如此，還大手筆加碼推出「兩大加購」方案，讓喜歡炸物的老饕能以優惠價格細細品嘗炸物的美味！

繼光香香雞搭上西方感恩節熱潮，將於11/26～12/6每週四至週日推出買一送一優惠，凡期間於繼光香香雞門市購買「大份香香炸雞」，即可獲得「香香炸雞中份」兌換券乙張，並可於2021/12/7～2021/1/10日進行兌換。

此外，為了滿足炸物控的胃，繼光香香雞加碼推出「兩大加購」方案，凡12/7起憑兌換券即可以50元升級大份香香炸雞，或99元加購價升級大份香香炸雞與蒜脆杏鮑菇各乙份。

繼光香香雞年末優惠

日期：11/26～12/06 每週四至週日

地點：全台門市

活動：

1.11/26～12/06每週四至週日推出買一送一優惠，凡期間於繼光香香雞門市購買「大份香香炸雞」，即可獲得「香香炸雞中份」兌換券乙張，兌換時間2020/12/7～2021/1/10。

2.持兌換券可以50元升級大份香香炸雞；或憑券加價99元可換購大份香香炸雞與蒜脆杏鮑菇各乙份。

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