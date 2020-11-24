免費瑪德蓮＋100元抵用券快收！在PAUL Taiwan也能秒出國拍《艾蜜莉在巴黎》美照

秒飛巴黎！源自法國的烘焙品牌「PAUL法國麵包甜點沙龍」跟上超夯美劇《艾蜜莉在巴黎(Emily in Paris)》熱潮，特別將全台門市結合花藝，佈置成法國場景，讓人彷彿置身巴黎吃甜點。而即日起至11/27只要到店消費並打卡，即贈限量「瑪德蓮2入+100元抵用券1張」，快揪姐妹們踩點去！

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「PAUL Taiwan」主打法式麵包甜點，本回6家門市變身夢幻異國美景，讓想念旅行的人得以搭配偽出國景色，享用道地法式餐點、甜食，來場巴黎快閃之旅。值得一提的是，截至11/27為止，只要到仁愛店、信義店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店或巨城店，當日消費不限金額，完成指定步驟打卡，即可免費獲得精緻可愛的「瑪德蓮2入」，再加送100元抵用券乙張，超狂好康每日數量有限，送完為止。

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而配合秋冬季節，PAUL新推四款菜色，包含「舒肥嫩雞堡佐辣味肉醬洋芋」、「帕達諾燻鮭奶油燉飯」、「橄欖油炒鄉村野菇扁麵」與回歸的經典品項「香辣波隆那肉醬鳥巢麵」，全天候有不同風味的餐點，讓饕客如同《艾蜜莉在巴黎》女主角Emily，優雅享用特色早午餐、下午茶、晚餐。

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