快訊

讓孩子「學黑熊攀爬」！台灣媽驚訝：這座動植物園很不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費瑪德蓮＋100元抵用券快收！在PAUL Taiwan也能秒出國拍《艾蜜莉在巴黎》美照

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
即日起至11/27為止，到店消費不限金額，追蹤品牌IG並打卡，即贈瑪德蓮2入、100元抵用券乙張，數量有限送完為止。圖／Paul Taiwan提供、IGaniki_lovelife授權、IG@chelsea.hello授權
即日起至11/27為止，到店消費不限金額，追蹤品牌IG並打卡，即贈瑪德蓮2入、100元抵用券乙張，數量有限送完為止。圖／Paul Taiwan提供、IGaniki_lovelife授權、IG@chelsea.hello授權

秒飛巴黎！源自法國的烘焙品牌「PAUL法國麵包甜點沙龍」跟上超夯美劇《艾蜜莉在巴黎(Emily in Paris)》熱潮，特別將全台門市結合花藝，佈置成法國場景，讓人彷彿置身巴黎吃甜點。而即日起至11/27只要到店消費並打卡，即贈限量「瑪德蓮2入+100元抵用券1張」，快揪姐妹們踩點去！

圖／Paul Taiwan提供、IGaniki_lovelife授權、IG@chelsea.hello授權
圖／Paul Taiwan提供、IGaniki_lovelife授權、IG@chelsea.hello授權

圖／Paul Taiwan提供
圖／Paul Taiwan提供

「PAUL Taiwan」主打法式麵包甜點，本回6家門市變身夢幻異國美景，讓想念旅行的人得以搭配偽出國景色，享用道地法式餐點、甜食，來場巴黎快閃之旅。值得一提的是，截至11/27為止，只要到仁愛店、信義店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店或巨城店，當日消費不限金額，完成指定步驟打卡，即可免費獲得精緻可愛的「瑪德蓮2入」，再加送100元抵用券乙張，超狂好康每日數量有限，送完為止。

圖／Paul Taiwan提供
圖／Paul Taiwan提供
圖／Paul Taiwan提供
圖／Paul Taiwan提供

而配合秋冬季節，PAUL新推四款菜色，包含「舒肥嫩雞堡佐辣味肉醬洋芋」、「帕達諾燻鮭奶油燉飯」、「橄欖油炒鄉村野菇扁麵」與回歸的經典品項「香辣波隆那肉醬鳥巢麵」，全天候有不同風味的餐點，讓饕客如同《艾蜜莉在巴黎》女主角Emily，優雅享用特色早午餐、下午茶、晚餐。

延伸閱讀：

2日限定！星巴克「買一送一」來了，冬日星冰樂開喝時間到

咀嚼控最愛！CoCo「3Q奶茶」38元就能開喝，加碼人氣飲品連8天現折10元

相關新聞

免費瑪德蓮＋100元抵用券快收！在PAUL Taiwan也能秒出國拍《艾蜜莉在巴黎》美照

秒飛巴黎！源自法國的烘焙品牌「PAUL法國麵包甜點沙龍」跟上超夯美劇《艾蜜莉在巴黎(Emily in Paris)》熱潮，特別將全台門市結合花藝，佈置成法國場景，讓人彷彿置身巴黎吃甜點。而即日起至11

爽吃和牛＋波士頓龍蝦！乾杯旗下5品牌限定推出「耶誕跨年套餐」，燒肉、火鍋控必吃

再過不到一個月，每年引頸期盼的耶誕節就要來臨了，除了各大旅遊業者規劃耶誕節限定專案外，餐飲業者也不遑多讓。這回乾杯集團旗下五大餐飲品牌，包含乾杯燒肉、老乾杯、黑毛屋本家、和牛47與麻辣45，皆推出耶誕跨年大餐，邀約不論是夫妻、家人、情侶或朋友等，一同來享用美食。以下小編就為各位介紹耶誕與跨年歲末限定大餐吧！

大顆又多汁！好市多「苗栗大湖草莓」上架，1公斤369元草莓控暴動

草莓控要坐不住了！好市多「大湖草莓」去年冬季掀起搶購熱潮，近期悄然迎來2020冬天首批草莓開賣，飽滿的外觀引起網友暴動，而一公斤369元的價格更是比現採還便宜，讓喜愛草莓的粉絲直呼「我也要買」。

2020「麻辣藤椒」有特色！ 連續兩年「皇家傳承牛肉麵」奪台北牛肉麵節冠軍

udn走跳美食／隨裕而安 記得十幾年前開始有台北牛肉麵節時，我也會去跟著吃一下冠軍店家牛肉麵，但常覺得這些沒聽過的店家為什麼可以得冠軍第一名？沒有多好吃啊？後來逐漸發現，真正有口碑有人氣的牛肉麵

降5元！麥當勞「松露堡」限時回歸35天＋送L'OREAL彩妝

麥當勞「Signature極選系列」曾於2018年將「松露油」入堡，推出一系列松露系漢堡。自11月25日起，「松露蕈菇安...

「嵜本生吐司」三號店來了！12月插旗中山區百貨

來自日本大阪的人氣生吐司「嵜本SAKImoto bakery」插旗台北中山區開設三號店，繼台灣一號店、二號店都開在信義區...

身份證含2碼，bb.q CHICKEN「韓式炸雞雞啤套餐」79折爽吃！3大新活動快跟上

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 憑藉熱門韓劇《國王：永遠的君主》、《愛的迫降》在台闖出爆發性知名度的「bb.q CHICKEN」，今年陸續於於全台各地展店，進駐三重、雙連、中正紀念堂

超大杯！好市多北台中店熟食區見「獨賣霜淇淋」吃完一口秒被驚豔

好市多北台中店昨天(20日)盛大開幕，民眾前往搶購限定商品，售價157萬的遊艇和59萬愛馬仕名牌包都迅速被搶購一空，10點後甚至要排上2小時才能進入賣場。有民眾也在熟食區發現了「隱藏版」巧克力霜淇淋，非常濃郁的可可味帶點苦味，不會太甜膩「第一口就被驚豔到」，貼文後也引起網友熱議。

全聯再祭優惠！「超香辣醬」限時買一送一 網搶爆：拌麵很讚

連鎖超市「全聯」時常祭出超強促銷，讓婆媽手刀搶購，近日一款辣醬再推買一送一優惠，讓民眾「凍未條」。一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，全聯某牌鵝油辣椒現在正推買一送一，一罐153元。

餓女外送點餐遭強收「塑膠袋」110元 網看傻：鉑金袋？

外送點餐平台可以說是懶人最大救星，不過也衍生出一些麻煩問題，近日有一名女子使用APP叫外送，卻碰到強制收「塑膠袋費用110元」，讓她傻眼擷圖PO上網，引發網友直呼這是「鉑金塑膠袋」。

1人6000、每日限10位！蕭敬騰日料餐廳「渡邉」開幕了

日式料理在台廣受歡迎，其中不乏高端日料餐廳。在2021台北台中米其林指南中，台北就有祥雲龍吟、天本、鮨隆、謙安和等多間星...

RAW X 「日本青森縣」！歡慶6週年推青森限定料理　歲末第一波已開放訂位

被喻為台灣最會法式料理的男人、曾為台灣餐飲史上最年輕的法式料理主廚與享譽國際餐飲界的江振誠，旗下的米其林二星餐廳RAW要六週年囉！為了迎接開幕六週年的到來，這回再度攜手「日本青森縣」，推出青森週限定料理「New Aomori Gallery」﻿，希望融合日本道地文化與RAW獨到的餐飲特色，回饋給台灣消費者，尤其全球疫情無法出國享受異國料理，也能在江振誠的巧手之下，「偽出國」體驗日本青山縣美食。

熱門新聞

花1萬2請外燴！他見「份量、菜色」傻眼：40人夠吃嗎？

「胡椒粉另外裝」！他打開鹽酥雞傻眼 親戚讚：店家好大方

去不了日本沒關係！網友熱議「最不懷念的日本食物」止旅遊渴

咀嚼控最愛！CoCo「3Q奶茶」38元就能開喝，加碼人氣飲品連8天現折10元

吐司1元、獨家「BBQ蔥醬雪花牛」！Isaac Toast開新店

大顆又多汁！好市多「苗栗大湖草莓」上架，1公斤369元草莓控暴動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。