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海鮮控要吃！夏部火鍋「壽星幾歲送幾顆牛奶貝」　還有299元火鍋吃到飽

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
夏部火鍋最新提供產地直送的東石鮮蚵，還推出11月、12月壽星限定優惠，幾歲生日即可免費獲得幾顆牛奶貝。圖／夏部火鍋提供
夏部火鍋最新提供產地直送的東石鮮蚵，還推出11月、12月壽星限定優惠，幾歲生日即可免費獲得幾顆牛奶貝。圖／夏部火鍋提供

11月、12月壽星站出來！主打日式壽喜燒、川府麻辣鍋等湯頭的火鍋品牌「夏部火鍋」日前特別祭出4大優惠，其中最狂的莫過於「幾歲生日送幾顆牛奶貝」好康，即日起壽星本人於生日當天到店用餐，即可免費爽吃與歲數相同數量的新鮮牛奶貝，另有「兩人同行火鍋吃到飽」299元優惠，準備狙擊鍋控及海鮮控的心。

圖／夏部火鍋提供
圖／夏部火鍋提供

標榜高CP值的夏部火鍋即日起推出4大優惠活動，11、12月壽星生日當天到店用餐，四人同行且前三天預訂，即享「幾歲生日就送幾顆牛奶貝」，鮮甜貝類顆數無上限，揪阿公阿嫲開吃最合適。此外，品牌全台分店也同步開放「午間雙人輕鬆點」優惠，火鍋吃到飽每人只要299元，即可無限享用來自花東新鮮野菜、海鮮、招牌櫻桃鴨油飯、自助熟食區等，還有飲品、甜點、季節雪花冰。喜愛海鮮的人還有主廚親自把關、產地直送的肥美鮮蚵，特別於晚餐時段免費加碼、限時供應，讓大家省荷包也能跟上冬天火鍋吃到飽的王道。

圖／夏部火鍋提供
圖／夏部火鍋提供
圖／夏部火鍋提供
圖／夏部火鍋提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，夏部火鍋每週五晚上7點半推出快飲比賽，可獲得一杯生啤酒，而比賽第一名可免費用餐；另外12/25前凡享用火鍋吃到飽指定價位，即可參加最新IPhone12手機抽獎活動。除了招牌湯頭，夏部火鍋也新推冬季暖胃系列的「胡椒雞湯」，火鍋迷選項勾起來！

圖／夏部火鍋提供
圖／夏部火鍋提供

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