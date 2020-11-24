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大顆又多汁！好市多「苗栗大湖草莓」上架，1公斤369元草莓控暴動
草莓控要坐不住了！好市多「大湖草莓」去年冬季掀起搶購熱潮，近期悄然迎來2020冬天首批草莓開賣，飽滿的外觀引起網友暴動，而一公斤369元的價格更是比現採還便宜，讓喜愛草莓的粉絲直呼「我也要買」。
有會員日前在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享入手的新鮮草莓，貼文一出吸引許多人留言：「大湖草莓出現！」、「讚讚，大湖草莓應該比上次我買的紐西蘭草莓更甜」、「好大顆好漂亮喔！想到這禮拜自己去採的都沒那麼漂亮，而且一斤還要500元」。原PO也回應，形容大湖草莓甜度一般，但好吃且香氣夠，整體90分，當天就完食。
好市多這款品種為香水的「大湖草莓」一公斤售價369元，平均每盒超過40顆，但據說每天限量100盒，趁著大家沉浸在黑色購物節的時候，有興趣的人先鎖定草莓手刀衝囉！
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