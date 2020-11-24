快訊

讓孩子「學黑熊攀爬」！台灣媽驚訝：這座動植物園很不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爽吃和牛＋波士頓龍蝦！乾杯旗下5品牌限定推出「耶誕跨年套餐」，燒肉、火鍋控必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
乾杯旗下5品牌限定推出「耶誕跨年套餐」。 圖／黑毛屋本家、老乾杯官網
乾杯旗下5品牌限定推出「耶誕跨年套餐」。 圖／黑毛屋本家、老乾杯官網

再過不到一個月，每年引頸期盼的耶誕節就要來臨了，除了各大旅遊業者規劃耶誕節限定專案外，餐飲業者也不遑多讓。這回乾杯集團旗下五大餐飲品牌，包含乾杯燒肉、老乾杯、黑毛屋本家、和牛47與麻辣45，皆推出耶誕跨年大餐，邀約不論是夫妻、家人、情侶或朋友等，一同來享用美食。以下小編就為各位介紹耶誕與跨年歲末限定大餐吧！

乾杯燒肉每人1180元起爽吃「海陸燒肉雙拼」

針對耶誕與歲末套餐，乾杯燒肉居酒屋將於12月17日至明年的1月3日，限定推出「聚開運套餐」將以開運海陸燒肉拼盤為主軸，燒肉的部分，嚴選澳洲榖飼厚切牛舌與澳洲和牛，另外還有伊比利豬霜降豬肉、豬梅花、雞頸肉，牛黃喉、牛肚等；海鮮部分更有草蝦、干貝與柳葉魚等，共有14款超新鮮海陸食材，除此之外還有沙拉、套餐咖哩飯、甜點與飲料等，保證讓「燒肉控」飽餐一頓。每人1180元起（10%服務費另計）。

知名乾杯推出年末耶誕跨年套餐，每人最低1180元（10%服務費另計）。 圖／乾杯燒肉居酒屋官網
知名乾杯推出年末耶誕跨年套餐，每人最低1180元（10%服務費另計）。 圖／乾杯燒肉居酒屋官網

老乾杯推「耶誕豪牛雙人套餐」，嚴選日本和牛必吃

頂級燒肉界始祖老乾杯，因應耶誕節的到來於12月17日至明年1月3日推出「聖誕豪牛雙人套餐」，將以滿滿耶誕氣息的裝飾吸引顧客，拼盤端上來，可以發現有超高級日本嚴選的和牛牛排與豪牛，除此之外，還有限定熟成冷藏牛舌、鹽蔥燒、上等牛五花、和牛橫膈膜與牛黃喉等，更狂的是店家還推出雲丹和牛壽司與特選和牛姿切燒，是和牛控必吃的美食之一。另有牡蠣濃湯、鰻魚鴨肝炊飯與甜點可選擇，以上雙人套餐，定價4188元（10%服務費另計）。

老乾杯被喻為「頂級燒肉界」的始祖。 圖／老乾杯官網
老乾杯被喻為「頂級燒肉界」的始祖。 圖／老乾杯官網

黑毛屋本家主打「鰤魚涮涮鍋」，限定推出耶誕跨年4人套餐

黑毛屋本家這回推出的「聖誕跨年套餐」，將以「鰤魚涮涮鍋」為主打，被日本人稱作為「吉利魚」的鰤魚，是來自富士山的鄉土料理，肉質肥美鮮嫩，是顧客光顧必吃的海鮮料理，另含有日本和牛、伊比利豬、波士頓龍蝦、北海道干貝與北寄貝等食材，完全嚴選的高級美味，將滿滿帶給消費者滿足的味覺饗宴。雙人定價3980元，4人定價7960元（10%服務費另計），將於12月17日2021年至1月3日限定推出。

聖誕跨年套餐限定雙人3980元、4人7960元（10%服務費另計）。 圖／黑毛屋本家官網
聖誕跨年套餐限定雙人3980元、4人7960元（10%服務費另計）。 圖／黑毛屋本家官網

「麻辣45」享高級信義區夜景，波士頓龍蝦必吃

號稱全台「最高」的麻辣鍋品牌麻辣45座落於台北信義微風45樓高樓，擁有著絕佳的信義區景觀。這回限量推出「跨年12/31限定套餐」，將豪爽地集結超過25種的海陸高級食材，包含日本和牛、澳洲和牛、西班牙伊比利豬、波士頓龍蝦、鮑魚與干貝等，除此之外，新品的波士頓龍蝦、鮑魚、生食級干貝、滷大腸頭與蜂巢肚等也將於12月起推出。目前已開放訂位，每桌15000元（10%服務費另計），名額有限，欲訂從速喔！

麻辣45座落於45樓高樓，信義區市景一覽無遺。 圖／麻辣45臉書粉專（圖為2019示意圖）
麻辣45座落於45樓高樓，信義區市景一覽無遺。 圖／麻辣45臉書粉專（圖為2019示意圖）

和牛47耶誕推「冬璨套餐」，冰霧雪景融入菜色中

一樣有全台「最高」的和牛燒肉品牌之稱的和牛47，位於微風南山47樓，且為乾杯集團日籍總料理長鈴木俊寬親自設計的品牌。而這回將於12月24日至12月31日推出的「冬璨套餐」，主打以冬季為題的特色，融入冰霧與雪景等至菜色之中，像是冰霧就會融入「嚴選三拼 - 煙燻菲力」之中，滿滿的白色煙霧環繞著肉品，非常吸引人，而其他菜色還有魚子醬、生牛肉與和牛燒肉等，共有9道高級美食可以一一品嘗。若是選擇景觀位，四人共60000元（10%服務費另計）；非景觀靠窗位，四人共32000元（10%服務費另計），訂位需支付一半訂金。

和牛47推出冬季限定套餐，融合冬季特色至菜色之中。 圖／和牛47官網
和牛47推出冬季限定套餐，融合冬季特色至菜色之中。 圖／和牛47官網

2日限定！星巴克「買一送一」來了，冬日星冰樂開喝時間到

RAW X 「日本青森縣」！歡慶6週年推青森限定料理　歲末第一波已開放訂位

和牛 必吃 龍蝦 跨年 澳洲

相關新聞

免費瑪德蓮＋100元抵用券快收！在PAUL Taiwan也能秒出國拍《艾蜜莉在巴黎》美照

秒飛巴黎！源自法國的烘焙品牌「PAUL法國麵包甜點沙龍」跟上超夯美劇《艾蜜莉在巴黎(Emily in Paris)》熱潮，特別將全台門市結合花藝，佈置成法國場景，讓人彷彿置身巴黎吃甜點。而即日起至11

爽吃和牛＋波士頓龍蝦！乾杯旗下5品牌限定推出「耶誕跨年套餐」，燒肉、火鍋控必吃

再過不到一個月，每年引頸期盼的耶誕節就要來臨了，除了各大旅遊業者規劃耶誕節限定專案外，餐飲業者也不遑多讓。這回乾杯集團旗下五大餐飲品牌，包含乾杯燒肉、老乾杯、黑毛屋本家、和牛47與麻辣45，皆推出耶誕跨年大餐，邀約不論是夫妻、家人、情侶或朋友等，一同來享用美食。以下小編就為各位介紹耶誕與跨年歲末限定大餐吧！

大顆又多汁！好市多「苗栗大湖草莓」上架，1公斤369元草莓控暴動

草莓控要坐不住了！好市多「大湖草莓」去年冬季掀起搶購熱潮，近期悄然迎來2020冬天首批草莓開賣，飽滿的外觀引起網友暴動，而一公斤369元的價格更是比現採還便宜，讓喜愛草莓的粉絲直呼「我也要買」。

2020「麻辣藤椒」有特色！ 連續兩年「皇家傳承牛肉麵」奪台北牛肉麵節冠軍

udn走跳美食／隨裕而安 記得十幾年前開始有台北牛肉麵節時，我也會去跟著吃一下冠軍店家牛肉麵，但常覺得這些沒聽過的店家為什麼可以得冠軍第一名？沒有多好吃啊？後來逐漸發現，真正有口碑有人氣的牛肉麵

降5元！麥當勞「松露堡」限時回歸35天＋送L'OREAL彩妝

麥當勞「Signature極選系列」曾於2018年將「松露油」入堡，推出一系列松露系漢堡。自11月25日起，「松露蕈菇安...

「嵜本生吐司」三號店來了！12月插旗中山區百貨

來自日本大阪的人氣生吐司「嵜本SAKImoto bakery」插旗台北中山區開設三號店，繼台灣一號店、二號店都開在信義區...

身份證含2碼，bb.q CHICKEN「韓式炸雞雞啤套餐」79折爽吃！3大新活動快跟上

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 憑藉熱門韓劇《國王：永遠的君主》、《愛的迫降》在台闖出爆發性知名度的「bb.q CHICKEN」，今年陸續於於全台各地展店，進駐三重、雙連、中正紀念堂

超大杯！好市多北台中店熟食區見「獨賣霜淇淋」吃完一口秒被驚豔

好市多北台中店昨天(20日)盛大開幕，民眾前往搶購限定商品，售價157萬的遊艇和59萬愛馬仕名牌包都迅速被搶購一空，10點後甚至要排上2小時才能進入賣場。有民眾也在熟食區發現了「隱藏版」巧克力霜淇淋，非常濃郁的可可味帶點苦味，不會太甜膩「第一口就被驚豔到」，貼文後也引起網友熱議。

全聯再祭優惠！「超香辣醬」限時買一送一 網搶爆：拌麵很讚

連鎖超市「全聯」時常祭出超強促銷，讓婆媽手刀搶購，近日一款辣醬再推買一送一優惠，讓民眾「凍未條」。一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，全聯某牌鵝油辣椒現在正推買一送一，一罐153元。

餓女外送點餐遭強收「塑膠袋」110元 網看傻：鉑金袋？

外送點餐平台可以說是懶人最大救星，不過也衍生出一些麻煩問題，近日有一名女子使用APP叫外送，卻碰到強制收「塑膠袋費用110元」，讓她傻眼擷圖PO上網，引發網友直呼這是「鉑金塑膠袋」。

1人6000、每日限10位！蕭敬騰日料餐廳「渡邉」開幕了

日式料理在台廣受歡迎，其中不乏高端日料餐廳。在2021台北台中米其林指南中，台北就有祥雲龍吟、天本、鮨隆、謙安和等多間星...

RAW X 「日本青森縣」！歡慶6週年推青森限定料理　歲末第一波已開放訂位

被喻為台灣最會法式料理的男人、曾為台灣餐飲史上最年輕的法式料理主廚與享譽國際餐飲界的江振誠，旗下的米其林二星餐廳RAW要六週年囉！為了迎接開幕六週年的到來，這回再度攜手「日本青森縣」，推出青森週限定料理「New Aomori Gallery」﻿，希望融合日本道地文化與RAW獨到的餐飲特色，回饋給台灣消費者，尤其全球疫情無法出國享受異國料理，也能在江振誠的巧手之下，「偽出國」體驗日本青山縣美食。

熱門新聞

花1萬2請外燴！他見「份量、菜色」傻眼：40人夠吃嗎？

「胡椒粉另外裝」！他打開鹽酥雞傻眼 親戚讚：店家好大方

去不了日本沒關係！網友熱議「最不懷念的日本食物」止旅遊渴

咀嚼控最愛！CoCo「3Q奶茶」38元就能開喝，加碼人氣飲品連8天現折10元

吐司1元、獨家「BBQ蔥醬雪花牛」！Isaac Toast開新店

大顆又多汁！好市多「苗栗大湖草莓」上架，1公斤369元草莓控暴動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。