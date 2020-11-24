爽吃和牛＋波士頓龍蝦！乾杯旗下5品牌限定推出「耶誕跨年套餐」，燒肉、火鍋控必吃

再過不到一個月，每年引頸期盼的耶誕節就要來臨了，除了各大旅遊業者規劃耶誕節限定專案外，餐飲業者也不遑多讓。這回乾杯集團旗下五大餐飲品牌，包含乾杯燒肉、老乾杯、黑毛屋本家、和牛47與麻辣45，皆推出耶誕跨年大餐，邀約不論是夫妻、家人、情侶或朋友等，一同來享用美食。以下小編就為各位介紹耶誕與跨年歲末限定大餐吧！

乾杯燒肉每人1180元起爽吃「海陸燒肉雙拼」

針對耶誕與歲末套餐，乾杯燒肉居酒屋將於12月17日至明年的1月3日，限定推出「聚開運套餐」將以開運海陸燒肉拼盤為主軸，燒肉的部分，嚴選澳洲榖飼厚切牛舌與澳洲和牛，另外還有伊比利豬霜降豬肉、豬梅花、雞頸肉，牛黃喉、牛肚等；海鮮部分更有草蝦、干貝與柳葉魚等，共有14款超新鮮海陸食材，除此之外還有沙拉、套餐咖哩飯、甜點與飲料等，保證讓「燒肉控」飽餐一頓。每人1180元起（10%服務費另計）。

知名乾杯推出年末耶誕跨年套餐，每人最低1180元（10%服務費另計）。 圖／乾杯燒肉居酒屋官網

頂級燒肉界始祖老乾杯，因應耶誕節的到來於12月17日至明年1月3日推出「聖誕豪牛雙人套餐」，將以滿滿耶誕氣息的裝飾吸引顧客，拼盤端上來，可以發現有超高級日本嚴選的和牛牛排與豪牛，除此之外，還有限定熟成冷藏牛舌、鹽蔥燒、上等牛五花、和牛橫膈膜與牛黃喉等，更狂的是店家還推出雲丹和牛壽司與特選和牛姿切燒，是和牛控必吃的美食之一。另有牡蠣濃湯、鰻魚鴨肝炊飯與甜點可選擇，以上雙人套餐，定價4188元（10%服務費另計）。

老乾杯被喻為「頂級燒肉界」的始祖。 圖／老乾杯官網

黑毛屋本家主打「鰤魚涮涮鍋」，限定推出耶誕跨年4人套餐

黑毛屋本家這回推出的「聖誕跨年套餐」，將以「鰤魚涮涮鍋」為主打，被日本人稱作為「吉利魚」的鰤魚，是來自富士山的鄉土料理，肉質肥美鮮嫩，是顧客光顧必吃的海鮮料理，另含有日本和牛、伊比利豬、波士頓龍蝦、北海道干貝與北寄貝等食材，完全嚴選的高級美味，將滿滿帶給消費者滿足的味覺饗宴。雙人定價3980元，4人定價7960元（10%服務費另計），將於12月17日2021年至1月3日限定推出。

聖誕跨年套餐限定雙人3980元、4人7960元（10%服務費另計）。 圖／黑毛屋本家官網

「麻辣45」享高級信義區夜景，波士頓龍蝦必吃

號稱全台「最高」的麻辣鍋品牌麻辣45座落於台北信義微風45樓高樓，擁有著絕佳的信義區景觀。這回限量推出「跨年12/31限定套餐」，將豪爽地集結超過25種的海陸高級食材，包含日本和牛、澳洲和牛、西班牙伊比利豬、波士頓龍蝦、鮑魚與干貝等，除此之外，新品的波士頓龍蝦、鮑魚、生食級干貝、滷大腸頭與蜂巢肚等也將於12月起推出。目前已開放訂位，每桌15000元（10%服務費另計），名額有限，欲訂從速喔！

麻辣45座落於45樓高樓，信義區市景一覽無遺。 圖／麻辣45臉書粉專（圖為2019示意圖）

和牛47耶誕推「冬璨套餐」，冰霧雪景融入菜色中

一樣有全台「最高」的和牛燒肉品牌之稱的和牛47，位於微風南山47樓，且為乾杯集團日籍總料理長鈴木俊寬親自設計的品牌。而這回將於12月24日至12月31日推出的「冬璨套餐」，主打以冬季為題的特色，融入冰霧與雪景等至菜色之中，像是冰霧就會融入「嚴選三拼 - 煙燻菲力」之中，滿滿的白色煙霧環繞著肉品，非常吸引人，而其他菜色還有魚子醬、生牛肉與和牛燒肉等，共有9道高級美食可以一一品嘗。若是選擇景觀位，四人共60000元（10%服務費另計）；非景觀靠窗位，四人共32000元（10%服務費另計），訂位需支付一半訂金。

和牛47推出冬季限定套餐，融合冬季特色至菜色之中。 圖／和牛47官網

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