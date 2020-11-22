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身份證含2碼，bb.q CHICKEN「韓式炸雞雞啤套餐」79折爽吃！3大新活動快跟上

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁
圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

憑藉熱門韓劇《國王：永遠的君主》、《愛的迫降》在台闖出爆發性知名度的「bb.q CHICKEN」，今年陸續於於全台各地展店，進駐三重、雙連、中正紀念堂附近，而繼慶城首店後，第2家旗艦餐廳也確定插旗中山，讓北部人走到哪都能吃得到。bb.q CHICKEN本回為歡慶品牌來台週年慶，不僅推出「VVIP女孩之夜」，更全新祭出長達連續22天的新品優惠，凡對中身份證字號，即可享79折優惠開吃韓劇經典組合「雞啤套餐」，炸雞控走起！

11/23-12/14：身份證字號含7和9，雞啤套餐79折優惠

內用組雞啤套餐為去骨雞腿拼盤+柏克金鮮釀生啤2杯，價值559元；外帶組則是去骨雞腿拼盤+柏克金鮮釀啤酒2罐，售價499元。圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁
內用組雞啤套餐為去骨雞腿拼盤+柏克金鮮釀生啤2杯，價值559元；外帶組則是去骨雞腿拼盤+柏克金鮮釀啤酒2罐，售價499元。圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

bb.q CHICKEN 11/23起將於全台門市推出新品「雞啤套餐」，並同步釋出週年慶活動，活動期間只要身分證對中「7與9」，出示證件即享雞啤套餐79折優惠。「雞啤套餐」含去骨雞腿拼盤及2杯柏克金鮮釀生啤，其中炸雞嚴選去骨的雞腿部位，一次含超人氣「蜂蜜蒜味炸雞」、「起司炸雞」與獨家口味「甘醬炸雞」，吃一口去骨炸雞，搭配爽口生啤酒，免出國就能體驗韓國道地雞啤文化。內用原價559元，外帶款499元，最高現省117元，每店每日限79組，售完為止。

12/5：第2間旗艦餐廳南西店開幕

圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁
圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁

繼位於慶城街的首店，bbq.chicken今年擴大據點至三重、板橋、雙連等地，近日也宣佈將新開2店，不僅插旗士林區，還將開設慶城店以後的第2家旗艦餐廳南西店，12/5起正式登場，未來中山聚餐又有最新地點可列入清單。芝山店11/23起試營運、隔日正式開幕，南西店則在12/3起搶先營運，12/5盛大開幕。官方表示，開幕初期將以內用與外帶服務為主，想要外送的粉絲可要先稍後囉！

11/25、12/9：「VVIP女孩之夜」

圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁
圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁

為歡慶週年慶，bbq.chicken特別推出「VVIP女孩之夜」活動，11/25將於「慶城店」、12/9則於「南西店」舉辦優惠活動，除了已在粉絲團抽出各兩組「4人同行免費喝啤酒」外（得獎名單11/23公佈），凡當日參加活動優勝者，也將額外免費獲得「燒啤炸彈組」，讓粉絲彷彿置身韓國嗨一波。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

芝山店
地址：台北市士林區福華路118號1樓，鄰近芝山捷運站。
試營運時間：11/23 17:00-20:00
正式營運時間：11/24起 週日至週四11:00-21:30；週五六11:00-22:00

南西店
地址：台北市中山區南京西路15號7樓（新光三越三館），鄰近中山捷運站。
試營運時間：12/3-12/4 11:30-14:00；17:00-20:00
正式營運時間：12/5起 週日至週四11:00-22:00；週五六11:00-22:30

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韓式炸雞 韓國美食 大台北美食

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