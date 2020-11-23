2020「麻辣藤椒」有特色！ 連續兩年「皇家傳承牛肉麵」奪台北牛肉麵節冠軍

記得十幾年前開始有台北牛肉麵節時，我也會去跟著吃一下冠軍店家牛肉麵，但常覺得這些沒聽過的店家為什麼可以得冠軍第一名？沒有多好吃啊？後來逐漸發現，真正有口碑有人氣的牛肉麵店根本不會去參加這種比賽，而且他們才是厲害的牛肉麵店，不用參加比賽就已經讓顧客排隊一整天，多半真的是超有實力，所以讓我累積了一種「牛肉麵節大賽得獎店家其實都很普」的刻板印象。

今年台北牛肉麵節的名次公布後不久，我注意到冠軍店家「皇家傳承」也是去年的冠軍，而且2010年也還拿過冠軍。這就引起我的興趣了，因為一家店可以獲獎這麼多次，我相信不可能每一屆都是沒有對手或是評審瞎了眼，這種能夠拿到多次冠軍的店家，一定有他的實力。所以我決定打破成見，專門跑一趟板橋這家皇家傳承新海總店吃看看。

週日中午，店內高朋滿座，需要領號碼排在外面稍等，所幸牛肉麵這種東西轉檯率高，不用等太久就輪到我們了。倒是櫃臺上方的獎盃也太多了吧！從沒見過牛肉麵店有這麼多獎盃的，看來老闆師傅對自家的口味與實力相當有自信，到處征戰打下了輝煌的戰績啊！

不但牛肉麵就有好幾種，還有賣飯、雲吞、水餃等食物。

菜單上得知，店內的清燉是2010年冠軍，雙寶是去年2019的冠軍，而剛拿到今年2020冠軍獎座的「麻辣藤椒」還來不及改到菜單上，但已經可以讓客人點選囉！

點份豬耳朵 NT$30，簡單好吃的小菜。

糖心蛋 NT$20 水準也相當不錯。

2020冠軍 麻辣藤椒牛肉麵 NT$180

這腱心肉有讓我驚艷！要知道所有中等以上的牛肉麵店都能夠把肉給燉煮到軟嫩，但是能夠像皇家傳承這麼軟的，我就覺得極為罕見了，加上又大塊，給的份量也多，好過癮啊！而且我對於牛肉給予好評，不是只因為它夠軟夠大塊而已，而是味道也相當的好，這份麻辣藤椒牛肉麵中的牛肉確實要給大拇指，皇家傳承真的有實力！

而這麻辣藤椒的湯頭，確實也不錯，類似麻辣火鍋的味道走向，小辣左右的辣度，但川麻滋味不會像一般麻辣火鍋那麼濃烈，而是還帶有牛骨湯的清甜感，這是我很喜歡皇家傳承的重點；此外略帶麻感但不會搶過頭的滋味也抓得恰到好處，湯中也真的看得到幾株藤椒，挺有特色。

2019冠軍 雙寶牛肉麵 NT$220

這是 2019 的冠軍作品雙寶牛肉麵，湯頭走向是那種帶有中藥味的牛肉湯頭，在外面其他牛肉麵店會遇到類似的口味，不過皇家傳承的湯頭內多了一股我剛才在麻辣藤椒也提過的牛骨湯清甜感，我想這是皇家傳承湯頭能夠勝出的原因之一吧！溫醇但不搶味，又能提升底韻。

比起一般牛肉麵店頂多就粗細兩種選擇，皇家傳承有家常、陽春、細、冬粉四種麵條讓客人選擇自己最愛的口感，我覺得這點也是相當不錯。

雙寶麵裡面有牛腱心和牛肋條各兩塊肉。

剛才說過牛腱心燉煮到極為軟嫩，雙寶牛肉麵的也不例外。而下圖的牛肋條品質很高，我覺得吃起來是類似 Costco 牛肋條的那種高水準。

皇家傳承牛肉麵給我的感覺是牛肉表現強過湯頭一些，但湯頭也是相當不錯的啦！我喜歡這兩碗麵帶有的牛骨湯清甜感。而這種清甜感，會讓我想到南門市場的「合歡刀削麵」，他們不管哪一種口味的湯麵也都有這種清甜感，所以湯都好好喝。

我看皇家傳承牛肉麵有幾個分店了，甚至桃園機場也有，不過現在桃園機場沒什麼人，不知道牛肉麵店還有營業嗎？要是以後旅遊業恢復過來的話，我會很樂意出國時順便在機場吃一碗皇家傳承牛肉麵的。

皇家傳承牛肉麵

新北市板橋區新海路134號1樓 (地圖點此)

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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