RAW X 「日本青森縣」！歡慶6週年推青森限定料理　歲末第一波已開放訂位

被喻為台灣最會做法式料理的男人、曾為台灣餐飲史上最年輕的法式料理主廚與享譽國際餐飲界的江振誠，旗下的米其林二星餐廳RAW要六週年囉！為了迎接開幕六週年的到來，這回再度攜手「日本青森縣」，推出青森週限定料理「New Aomori Gallery」﻿，希望融合日本道地文化與RAW獨到的餐飲特色，回饋給台灣消費者，尤其全球疫情無法出國享受異國料理，也能在江振誠的巧手之下，「偽出國」體驗日本青山縣美食。

六週年歡慶活動，推出青森週「New Aomori Gallery」。 圖／RAW臉書粉專

因應開幕六週年的歡慶時光，RAW將驚喜推出「六重驚喜」，日前已曝光的第一重驚喜「青森週」，是透過「線上視察」﻿的方法，探索新青森，企圖帶大家了解青森四大美術館的在地文化作品，並研發製成符合青森地方文化的特色料理。時間為12月9日到12月13日，午餐定價為4,666元，晚餐則為6,600元（皆需額外支付10%服務費），去年的青森週，採用各式道地食材，包含青森蘋果、大蒜、帆立貝、「青天の霹靂」米等各式山海產，推出了「菊花漬」、「生薑味噌」和「咖喱味噌牛奶拉麵」等高質感料理，其迸發的美味口感，讓許多消費者驚艷，也完美展現RAW融合青森的獨特魅力。

「黃鰭鮪肋、八寶粥、明太子」為RAW今年秋季的「漢方」新菜單之一。 圖／RAW提供

江振誠對食物的堅持，至今仍影響著台灣餐飲界。 圖／RAW臉書粉專

在江振誠的眼裡，要的不是名利與各大享譽國際的獎項，而是希望透過對食物品質的要求與堅持，讓光顧餐廳的每一位顧客都能享受到最優質的餐飲服務。歡迎喜歡RAW的消費者，能一同祝賀與回顧RAW過去六年來帶給台灣的美好。即日起已開放訂位，詳情請上官網或臉書粉專查詢。

RAW的餐廳視覺。 圖／RAW臉書粉專

RAW六週年限定活動：第一重「青森週New Aomori Gallery」

日期：2020年12月9日至13日 ﻿

費用：午餐 NT$4,666 + 10% / 晚餐 NT$6,600 + 10%﻿

官網：https://www.raw.com.tw/

圖／RAW臉書粉專

圖／RAW臉書粉專

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