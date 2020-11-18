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蔬食港式茶樓「下午茶全面7折」！銅板價吃蘿蔔糕、平價開嗑黑松露炒飯
曾因推出399港點吃到飽引爆嚐鮮潮的蔬食港式餐廳「知道了茶樓」，後續好評加碼新一波優惠，推出下午茶時段內用「全面7折」好康，截至11/30讓更多素食愛好者，能夠省荷包吃特色蔬食料理。
「知道了茶樓」即日起祭出「下午茶全面7折」活動，有別於港式點心吃到飽，優惠菜色種類及數量再升級，包含中式創意蔬食佳餚、養生鍋物，大家可以隨喜好點購。其中，炒飯類如xo醬炒飯、辣椒炒飯等為人氣必點，本回饕客可趁著7折優惠，以252元吃到原價360元的「頂級黑松露炒飯」。
另外，人氣港點自然也同步參與優惠活動，像是松茸燒賣、天鵝酥、蘿蔔絲酥餅、蘿蔔糕、道地腸粉統統都下殺7折，像是招牌白玉蘿蔔糕48元即可開吃，活動僅至11/30，素食迷要筆記！
知道了茶樓
地址：台北市松山區南京東路三段275號2樓
下午茶活動優惠
活動期間：即日起截至11/30
適用時段：週一至週五 14:30-16:20（國定假日與例假日、特殊節日恕不適用）
注意事項：內用限定，桌菜、包廂不適用；茶資與服務費另計；優惠不併用
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