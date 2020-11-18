身分證有G開吃！五星礁溪寒沐酒店推「吃到飽現折300元」，爽吃200道異國料理
宜蘭人看過來！五星「礁溪寒沐酒店」餐廳MU TABLE加碼延長「尬意宜蘭人」優惠活動，只要設籍於宜蘭縣、身分證號碼為G開頭或宜蘭地區公司行號，攜帶身分證名文件或公司名片就可以享有吃到飽自助餐約75折（即每人最高現省300元）的超狂優惠，讓你200道異國料理吃到飽，優惠只到12月31日止，宜蘭人或在宜蘭工作的人快揪團卡位！
以高級休閒度假為名「礁溪寒沐酒店」，是寒舍集團旗下知名的酒店，承襲著寒舍經典美學與人文品味，以當代藝術裝潢融合礁溪在地文化，打造出靜謐豪華的休閒氣氛。而酒店內的異國料理餐廳MU TABLE，是目前宜蘭最大的自助Buffet餐廳，擁有超過350坪的舒適空間，餐飲主打「多款異國料理」，以台式、中式、西式、日式與泰式等五大主題做變化，提供超過200道的佳餚，包含龍蝦、鮮蝦、壽司、月亮蝦餅、西式燉肉與沙拉濃湯等全天候供應，讓民眾可以多元選擇合適的時間享受豐富的美食，來一場與異國美食的邂逅。
此回推出的「尬意宜蘭人」餐飲活動，優惠定價為平日午餐每人700元（另計10%服務費）、平日晚餐與假日午晚餐每人900（另計10%服務費），最高每個人可現省約300元，由於餐廳座位數只設260席，數量有限，有興趣的民眾務必盡快預約喔。
除此之外，礁溪寒沐酒店為了給與更優質的服務體驗，還推出「歡饗生日」活動，凡當月壽星前往MU TABLE用餐，可享4位成人同行壽星免費的獨家優惠；另外為搶攻毛小孩市場、讓狗主人也能安心出遊，日前推出「寵沐苑」活動，提供專屬寵物旅館、戶外遊憩區及泡湯戲水池，且搭配獨立監控系統，讓主人能透過手機App與愛犬遠端互動。詳細優惠活動請上官網或致電詢問。
礁溪寒沐酒店
訂位專線：03-905-5716
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