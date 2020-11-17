睽違七年的「統一獅封王優惠」！7-ELEVEN第2件5折品項搶先流傳引熱議

自1996年創立的「清一色牛肉麵」，是近來喜好牛肉麵饕客必吃的愛店之一，除了主打牛肉麵外，還有加湯加麵不用錢的佛心服務，更狂的是店內用餐，享珍珠奶茶免費無限喝！因此，也吸引不少注重CP值的消費者前往消費。日前全台有超過15家的分店，冬天將至，快揪團吃看看熱呼呼的牛肉麵吧！

2020-11-16 11:31