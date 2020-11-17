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睽違七年的「統一獅封王優惠」！7-ELEVEN第2件5折品項搶先流傳引熱議

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Vamos Sports翊起運動、統一獅官方粉絲團
圖／Vamos Sports翊起運動統一獅官方粉絲團

統一7-ELEVEN獅日前拿下中職年度總冠軍，當時統一集團旗下品牌推出首波封王優惠後，因陣容獨缺7-11引發球迷一片哀嚎。今（17日）網上流出小七優惠即將於11/20至11/22限時登場，立馬在PTT上掀起熱議。

圖／Vamos Sports翊起運動IG
圖／Vamos Sports翊起運動IG

根據網上搶先曝光的照片，7-11優惠將在11/20至11/22快閃，活動開放CITY系列（咖啡、現萃茶、珍珠飲品）指定商品第2件5折，包含統一飲料、泡麵、麵包及冰品。消息流傳後有人發問在PTT發問「這誠意大家給幾分」，引起網友回覆：「0分阿，給的心不甘情不願的」、「0分......隔7年竟然沒有買一送一」、「這感覺跟平常促銷一樣阿」、「啊不就跟季冠軍的一樣」。由於網上尚未有清晰圖片，7-11官方對此表示，明早將正式公布消息，粉絲們屆時可靜候確切好康。

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