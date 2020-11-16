吐司也洗三溫暖！超萌韓系「蒸籠吐司」新莊宏匯限定，紅蔘咖啡館店裝美翻

韓國首爾去年曾有處韓屋改造的咖啡廳，憑藉利用蒸籠現點現蒸的吐司爆紅，如今免出國，在新莊就能吃到萌度升級的「蒸籠吐司」囉！「阿本紅蔘咖啡館」首度進駐宏匯廣場後，於正式開幕期間首度開賣整顆「蒸籠吐司」，最吸睛的莫過於吐司戴著羊角頭的獨特造型，像極了韓劇常見的汗蒸幕場景，羊角毛巾換到吐司上可愛程度爆表。

圖／阿本紅蔘咖啡館宏匯店IG授權

以韓國人蔘咖啡為主題的「ASPOON ASPOON 阿本紅蔘咖啡館」為新竹特色咖啡廳之一，今年7月插旗新北最大百貨宏匯廣場，9月獨家販售「蒸籠吐司」，成為新莊人專屬的下午茶全新打卡聖品。「蒸籠吐司」印有店家招牌貓頭鷹LOGO，透過蒸籠蒸煮，原味口感鬆軟柔嫩，搭配手作熬煮的抹醬與果醬，風味更豐富。抹醬現有草莓、宇治抹茶、伯爵奶茶及奶油四款口味，也會因應季節或節日不定時推出期間限定口味。而吐司每日中午12點出爐，每梯次限量22顆，會再視販售情況加開梯次。

圖／IG@jessie_0901_24授權

圖／阿本紅蔘咖啡館宏匯店IG授權

除了人氣蒸籠吐司，阿本紅蔘咖啡館水果鬆餅、冰淇淋鬆餅亦是甜點熱門品項，若客人有生日或特別活動，還會貼心提供蛋糕繪盤服務，像是鬼滅之刃、角落小生物統統難不倒店員！此外，店內主打紅蔘系列，像是紅蔘拿鐵、美式，都加入了正官庄六年根的紅蔘，讓咖啡控提神之餘還能補氣，餐點則有紅蔘雞湯麵，讓大家在絕美店裝內，大啖美味養生餐。另外，番茄精燉牛肉麵、清蒸鱸魚膳食、韓式烤牛肉膳食等亦是明星商品，菜單選擇多元，讓大家都有機會找到自己滿意的品項。

圖／IG@jessie_0901_24授權

值得一提的是，阿本紅蔘咖啡館宏匯店占地寬敞，全店走木色質感路線，除了適合聚餐，座位也頗適合獨自休憩辦公，加上室內設有顯眼的造景裝置，可謂網美咖啡廳無疑，新莊咖啡廳清單又能加一更新啦！

阿本紅蔘咖啡館 宏匯店

地址：新北市新莊區新北大道四段3號2樓

營業時間：週日至週四 11:00-21:30；週五六 11:00-22:00

圖／IG@jessie_0901_24授權

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