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珍奶「免費無限喝」！清一色牛肉麵推「加麵加湯不用錢」，麻辣系列秋冬必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
超過10種主餐與小菜供選擇。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網
超過10種主餐與小菜供選擇。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網

自1996年創立的「清一色牛肉麵」，是近來喜好牛肉麵饕客必吃的愛店之一，除了主打牛肉麵外，還有加湯加麵不用錢的佛心服務，更狂的是店內用餐，享珍珠奶茶免費無限喝！因此，也吸引不少注重CP值的消費者前往消費。日前全台有超過15家的分店，冬天將至，快揪團吃看看熱呼呼的牛肉麵吧！

三項超狂「免費吃」服務。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網
三項超狂「免費吃」服務。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網

巨大紅色招牌吸引眾人的目光，「清一色牛肉麵」自從第一家位於中興大學旁創立後，至今已經有超過20年的經營歷史，秉持著疼惜學子們離鄉背井出外讀書的精神，因此提供全台分店三大「免費無限吃服務」，包含超刷嘴的蘿蔔泡菜免費吃、珍珠奶茶與紅茶免費暢飲，還有免費加湯續麵服務（各家分店稍有不同，依系列規則而定），讓所有消費者都能享受美食之餘，還能飽餐一頓。

若要到清一色牛肉麵用餐，推薦選擇「大四喜滿漢牛肉麵」，用滿滿的牛腩、牛腱、牛肚與牛筋等四種肉塊組成，入口即化的牛肉與Ｑ彈的麵條，再搭上清爽不油膩的湯頭，絕對必吃；天氣冷了，也可以點人氣的麻辣牛肉麵，採用特製辣椒，鹹香麻辣的酥麻感，非常可以暖暖身體；若是不能吃牛肉的消費者也不用擔心，店內還推出了非牛肉美食，像是軟嫩超大塊的「花生豬腳麵（飯）」，或是以芝麻醬為基底的豚骨餛飩拌麵，都是可嚐鮮的餐點之一。更多餐點服務，請詳看菜單資訊。

大四喜滿漢牛肉麵，用滿滿的牛腩、牛腱、牛肚與牛筋等四種肉塊組成。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網
大四喜滿漢牛肉麵，用滿滿的牛腩、牛腱、牛肚與牛筋等四種肉塊組成。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網

花生豬腳拌麵 (附湯)，超大塊的豬腳令人垂涎三尺。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網
花生豬腳拌麵 (附湯)，超大塊的豬腳令人垂涎三尺。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網

豚骨餛飩拌麵 (附湯)，拌麵內含芝麻醬，非常好吃。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網
豚骨餛飩拌麵 (附湯)，拌麵內含芝麻醬，非常好吃。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網

清一色牛肉麵

主打特色：1.蘿蔔泡菜免費吃；2珍珠奶茶與紅茶免費暢飲；3.免費加湯續麵服務（各家分店稍有不同，依系列規則而定）

菜單。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網
菜單。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網

牛腩咖哩飯，醬汁為牛肉湯底製成（咖喱飯無法續飯）。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網
牛腩咖哩飯，醬汁為牛肉湯底製成（咖喱飯無法續飯）。 圖／清一色牛肉麵瑞豐昌盛店臉書粉專與官網

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