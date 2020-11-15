「漢堡王」隱藏版買5送5、還能分次取！加碼「百八魚場」買1送1回歸

錯過雙11優惠也沒關係，許多人氣買一送一仍積極在線中，像是招牌快餐、日本料理等都已準備就緒，讓饕客11月份省荷包也能吃不停！

漢堡王新推「甜蜜主打星」系列漢堡。圖／漢堡王官網

繼11月底為止皆適用的激省優惠券、雙11限定品項買一送一，「漢堡王」官網優惠再加碼，宣佈即日起至11/30，凡透過官網訂餐購買「甜蜜主打星」系列商品，即贈原味小華堡乙個。系列品項包含熱門話題主角「巧克力華堡」、「美式花生牛肉堡」及「美式花生雙層脆雞堡」。

KLOOK限定「小華堡套餐」含小華堡、辣薯球及中杯飲料1杯。圖／KLOOK網站

另外，漢堡王也與KLOOK合作推出超狂優惠，只要在KLOOK點購漢堡王，即可選購一連串限定優惠券。像是明星商品「小華堡套餐」、「花生培根脆雞堡套餐」祭出買五送五，平均一份只要86元就能開吃。雖必須一次購買10份，但佛心開放限時寄餐，預訂日起兩個月內皆可分次取餐。票券適用於內用和外帶，點餐時出示憑證即可在指定合作門市的營業時間內兌換，門市清單依官方為準，只能說漢堡迷絕對不要錯過啦！

百八魚場：全面買一送一

街邊店門市將於15:00至17:00午休，午餐現場候位至14:30、晚餐時段候位至20:30。（三創、重北、統領店除外）。圖／百八魚場FB

主打平價日本料理的「百八魚場」每月不定時推出的「百八品牌日」優惠備受喜愛，本次一日限定買一送一落在了11/18，當天到店內用消費任何主餐，可享全面買一送一。主餐包含所有定食、丼飯及握壽司盤，其中最夯必吃莫過於生魚片丼飯，平均每人110元就能爽吃新鮮鮭魚丼飯，CP值極高，超適合揪團開吃。活動不限同品項、可隨喜好任意混搭，惟會以價高者計價，帳單以桌為單位，最後酌收10%服務費。

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