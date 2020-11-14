解鎖湯圓新口味！義美「黑糖奶茶湯圓」全新上市，濃郁內餡2.0奶茶控開吃

入冬濕涼的天氣來臨，意味著吃湯圓的季節也悄然登場！去年憑藉「義美布丁湯圓、拿鐵湯圓、草莓煉乳湯圓」等創新口味攻佔湯圓市場的義美，本次再出新招，將義美奶茶加入黑糖風味，打造全新「義美黑糖奶茶湯圓」，讓奶茶控搶先更新甜湯圓清單。

圖／義美食品官網

義美每年冬至都會推出一系列湯圓品項，除了經典不敗的芝麻、花生口味，亦有甫一上市就躍升明星商品的「義美奶茶湯圓」等，不斷挑戰大眾味蕾，讓許多粉絲直呼每款都想吃，敲碗能出綜合包。義美今年11月新推「義美黑糖奶茶湯圓」，熟悉的奶茶以黑糖升級點綴，包入湯圓，搭配軟Q的外皮，熱騰騰的時候一口咬下超療癒。而美食部落客也分享，可以考慮選擇搭無糖拿鐵為湯底，整體滋味不甜膩。

圖／IG@jyun791004授權

新品「義美黑糖奶茶湯圓」每包售價55元，於全台義美門市皆可購入，量販超市全聯、家樂福、大潤發、愛買及全家便利商店也會陸續同步上架，不必解凍就能直接開煮，超適合買回家和家人聚在一起嚐鮮。

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