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貓咪生吐司「草莓斑紋」新口味！加碼「板橋快閃店」來了，地點曝光貓奴快筆記
貓咪吐司推出新口味！「Neko Neko Shokupan貓咪生吐司」萬聖節期間推出2款萬聖限定貓咪造型吐司萌翻網友，這回草莓季推出「草莓斑紋貓咪吐司」新口味，粉嫩模樣超吸睛。除了新口味吐司外，這次還與世界麵包冠軍吳寶春師傅合作，打造貓咪吐司特餐，獨特餐點一秒讓貓奴淪陷。
「貓咪生吐司」（Neko Neko Shokupan）隸屬於日本烘焙品牌Heart Bread ANTIQUE旗下，在日本東京、崎玉等地均有分店。招牌商品「貓咪生吐司」選用日本國產小麥、100%牛奶為原料，號稱不添加一滴水，讓吐司口感柔軟Ｑ彈又富有香氣。
這次貓咪生吐司在耶誕節前夕推出「草莓斑紋貓咪吐司」，粉嫩系的貓咪造型吐司好吃又好拍，預計11/22限量開賣。不僅如此，超萌造型的貓咪生吐司讓世界麵包冠軍吳寶春師傅也淪陷，將於11/15於「吳寶春麥方店」台北信義旗艦店推出快閃活動，以貓咪生吐司打造的風味餐點「奶油小貓」、「咬咬貓咪」可愛又療癒，期間限定開賣，路過別錯過。
另外「Neko Neko Shokupan貓咪生吐司」也宣布將於11/13進駐板橋大遠百B棟1樓，打造為期約2個月的快閃店，喜歡生吐司口感的民眾今年逛新北歡樂耶誕城可路過瞧瞧！
「吳寶春麥方店」貓咪吐司餐快閃
時間：11/15~12/6
地址：台北市信義區信義路五段124號、126號1F
「板橋大遠百」貓咪吐司快閃
時間：2020/11/13~2021/1/3
地址：新北市板橋區新站路28號B棟1F
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