「這一小鍋」台茂新開店！開幕前3日買1送1、加肉半價，新品三椒鍋必吃

這一鍋餐飲集團旗下平價火鍋品牌「這一小鍋」11月18日要在台茂購物中心開幕啦！為促進消費，開幕期間祭出超狂4優惠，像是第一波優惠為開幕首三日，只要打卡就「買一鍋送一鍋」，直接五折價優惠，且菌菇鍋優惠免收湯底，每天限量只有200名喔，快揪團搶先卡位。

此次優惠可享菌菇鍋免收湯底費喔。 圖／這一小鍋官方臉書

作為承襲「這一鍋皇室秘藏鍋物」的鍋物精神，這一小鍋自品牌建立以來，一直秉持著講究食物品質的職人精神，專注於湯頭與用料的研發，讓消費者紛紛給予正面評價，尤其透過創新的包裝手法打造傳統復刻的裝潢設計，吸引許多火鍋控拍照打卡，因此相信在台茂的新開店，也會吸引大批顧客光顧消費。

這一小鍋「桃園台茂店」的裝潢預覽。 圖／這一小鍋官方臉書

除了第一波買一送一優惠外，緊接著第二波優惠將於11月21日啟動，一樣只要拍照打卡，任選兩鍋，其中第二鍋可享5折優惠，每日限量100名；第三波優惠則會在11月26日啟動，只要追蹤這一小鍋的官方IG，任選套餐加購上選梅花豬肉或低卡嫩雞胸肉只要半價(原價108元)；第四波也是開幕最後一波優惠則有「加10元，多1盤」活動，只要在Google搜尋「這一小鍋桃園台茂店」，並給予評分，任選套餐即可享單點「速配好料類」，不限品項第二盤10元。每鍋最低265元，這4波最高單次可現省265元，好康優惠有限，「火鍋控」盡請把握機會衝一波囉！

新推出的「絕色三椒鍋湯底」，以人氣菌菇湯，加入新鮮美人椒、青龍椒，以及鮮甜甘脆的剝皮辣椒特製而成。 圖／這一小鍋官方臉書

「這一小鍋」桃園台茂店開幕優惠活動

電話：03-311-0186

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號5樓

優惠活動官網：https://www.orissic.com/news-detail/34/

這一小鍋「桃園台茂」新開幕，祭出4波優惠。 圖／這一小鍋官方臉書

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