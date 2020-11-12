快訊

淡水新市鎮工地傳意外 工人疑失足自8樓跌至B3慘死

台灣博士輓歌！頂大博士接連輕生 5大壓力源政府看到了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「這一小鍋」台茂新開店！開幕前3日買1送1、加肉半價，新品三椒鍋必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
開幕首三日，只要打卡就「買一鍋送一鍋」，直接五折價優惠。 圖／這一小鍋官方臉書
開幕首三日，只要打卡就「買一鍋送一鍋」，直接五折價優惠。 圖／這一小鍋官方臉書

這一鍋餐飲集團旗下平價火鍋品牌「這一小鍋」11月18日要在台茂購物中心開幕啦！為促進消費，開幕期間祭出超狂4優惠，像是第一波優惠為開幕首三日，只要打卡就「買一鍋送一鍋」，直接五折價優惠，且菌菇鍋優惠免收湯底，每天限量只有200名喔，快揪團搶先卡位。

此次優惠可享菌菇鍋免收湯底費喔。 圖／這一小鍋官方臉書
此次優惠可享菌菇鍋免收湯底費喔。 圖／這一小鍋官方臉書

作為承襲「這一鍋皇室秘藏鍋物」的鍋物精神，這一小鍋自品牌建立以來，一直秉持著講究食物品質的職人精神，專注於湯頭與用料的研發，讓消費者紛紛給予正面評價，尤其透過創新的包裝手法打造傳統復刻的裝潢設計，吸引許多火鍋控拍照打卡，因此相信在台茂的新開店，也會吸引大批顧客光顧消費。

這一小鍋「桃園台茂店」的裝潢預覽。 圖／這一小鍋官方臉書
這一小鍋「桃園台茂店」的裝潢預覽。 圖／這一小鍋官方臉書

除了第一波買一送一優惠外，緊接著第二波優惠將於11月21日啟動，一樣只要拍照打卡，任選兩鍋，其中第二鍋可享5折優惠，每日限量100名；第三波優惠則會在11月26日啟動，只要追蹤這一小鍋的官方IG，任選套餐加購上選梅花豬肉或低卡嫩雞胸肉只要半價(原價108元)；第四波也是開幕最後一波優惠則有「加10元，多1盤」活動，只要在Google搜尋「這一小鍋桃園台茂店」，並給予評分，任選套餐即可享單點「速配好料類」，不限品項第二盤10元。每鍋最低265元，這4波最高單次可現省265元，好康優惠有限，「火鍋控」盡請把握機會衝一波囉！

新推出的「絕色三椒鍋湯底」，以人氣菌菇湯，加入新鮮美人椒、青龍椒，以及鮮甜甘脆的剝皮辣椒特製而成。 圖／這一小鍋官方臉書
新推出的「絕色三椒鍋湯底」，以人氣菌菇湯，加入新鮮美人椒、青龍椒，以及鮮甜甘脆的剝皮辣椒特製而成。 圖／這一小鍋官方臉書

「這一小鍋」桃園台茂店開幕優惠活動

電話：03-311-0186

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號5樓

優惠活動官網：https://www.orissic.com/news-detail/34/

這一小鍋「桃園台茂」新開幕，祭出4波優惠。 圖／這一小鍋官方臉書
這一小鍋「桃園台茂」新開幕，祭出4波優惠。 圖／這一小鍋官方臉書

延伸閱讀：

草莓控開喝！大苑子「草莓季」來了，2款酸甜飲品＋草莓山刨冰好欠吃

臺北年末「最大花展」開展時間曝！13個超大展區＋布丁狗綠雕，免門票必去

火鍋 購物中心 桃園美食

相關新聞

「這一小鍋」台茂新開店！開幕前3日買1送1、加肉半價，新品三椒鍋必吃

這一鍋餐飲集團旗下平價火鍋品牌「這一小鍋」11月18日要在台茂購物中心開幕啦！為促進消費，開幕期間祭出超狂4優惠，像是第一波優惠為開幕首三日，只要打卡就「買一鍋送一鍋」，直接五折價優惠，且菌菇鍋優惠免收湯底，每天限量只有200名喔，快揪團搶先卡位。

手刀訂！薄多義12月「幾歲生日送幾隻雞翅」回歸，恢復當日壽星限定

12月壽星要先超前部署！人氣餐廳薄多義每月幾乎都會推出雞翅生日禮，9月起首度開放「當月壽星」平日也適用此優惠，吸引更多粉絲作為慶生聚餐首選。然而官方近期宣佈，由於出現許多成功訂位者失約狀況，遺憾表示1

一天只賣3小時！桃園「朝陽牛肉麵」祭牛肉麵買二送一，快揪團吃爆

桃園又有新開的平價牛肉麵登場！除了曾因80元就能免費加湯、加面吃到飽爆紅的「呷霸牛肉麵」，日前還有一家10月下旬新開幕的「朝陽牛肉麵」，同樣能免費加湯，即日起還祭出牛肉麵「買二送一」活動，讓大家百元就

46道港點無限吃！五星「板橋凱撒大飯店」推吃到飽成人680元，兒童更不用400元

五星「板橋凱撒大飯店」家宴廳推「港點吃到飽」限定優惠囉！即日起到12月31日前的平日午餐與平日晚餐時段（不含週五晚餐），可享成人680元成人、孩童399元（另加服務費）的超殺優惠，無限爽吃全新46道港點，包含十款豪華料理、三種砂鍋煲、新鮮煲湯與超過十款手作點心等，優惠時間有限，快帶親朋好友參加吧！

大口吃肉時機到！頂呱呱180元「超狂一斤雞」一日限定回歸

11月不只有雙十一！為了感謝醫療人員2020年的辛勞，頂呱呱特別推出一日限定「一斤雞」活動，讓所有人都能開吃180元優惠價的炸雞，一起歡慶醫師節。 頂呱呱不定時回歸的「超狂一斤雞」活動，每每登場

27元吃潛艇堡！SUBWAY推雙11優惠「最低3折價」開吃，連續14天衝一波

搶攻雙11商機，潛艇堡專賣店「SUBWAY」也搭上此波折扣列車，11/11起連續14天推「刮刮好雞會」活動，不限消費金額都有機會刮中第二個6吋潛艇堡最低3折優惠！

星級飯店Buffet只要147元！「台北花園大酒店」雙11優惠下殺1.1折

雙11優惠不停歇！因應即將到來的光棍節，台北花園大酒店2020新品牌「饗聚廚房」祭出限時兩週的「Lucky draw雙11快閃限定優惠」，即日起至11/22凡於活動期間到訪用餐，4人同行即可抽獎一次，

外送虧損...Uber Eats恐退出台灣市場？業者澄清：謠言毫無根據

現代人外食需求加上疫情改變消費習慣，各大外送平台日益盛行，更從餐飲服務擴大至「隨點即送電商平台」，開始提供生鮮雜貨、美妝母嬰、寵物用品等。然而近日網上驚傳Uber Eats疑因虧損太多將退出台灣，於P

全台「雙11優惠」美食懶人包！13元吃春上布丁蛋糕、快餐+咖啡買一送一、火鍋免費吃

雙11即將登場，各大業者11月紛紛祭出獨家優惠搶客，今天為大家一次統整美食好康，從著名餐廳、連鎖快餐、超商咖啡、團購下午茶夯品、量販超市應有盡有，限定促銷一篇搞定，快碼起來省荷包開吃囉！ ｜餐廳

今日開搶！饗饗、旭集、饗食天堂「2人同行1人免費」

一年一度的雙11即將到來，甫推出尾牙與春酒方案的「饗賓餐旅集團」，也推出雙11優惠方案。自即日起連續3天限量推出饗饗、饗...

40款日料50元起、清酒66元！東區「小旬採」CP值超高

提供日式無菜單料理的「旬採鮨処」，近期於台北東區巷弄間，全新打造新品牌「小旬採」，以京都傳統的「万菜料理」為概念，推出近...

八色小籠包、韓式三明治都「買1送1」！雙11美食搶優惠

隨著雙11即將到來，許多餐飲業者也紛紛推出不同的特價優惠。以八色小籠包為代表的「樂天皇朝」，限時推出「八色小籠包買1送1...

熱門新聞

雙11喝起來！星巴克買一送一來了 連續3天優惠

雙11各限量10萬組！7-11行動隨時取「特大熱美式、特大熱拿鐵」1組特價1,111元

迷客夏「芋頭系飲品」買1送1！大苑子「草莓系列」登場

手刀訂！薄多義12月「幾歲生日送幾隻雞翅」回歸，恢復當日壽星限定

只有今天！OKmart「大杯美式咖啡、拿鐵買11杯送11杯」

吃得到A5和牛、鴨肝、藍龍蝦！犇「14道式套餐」2680元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。