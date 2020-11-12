聽新聞
test
0:00 / 0:00
「這一小鍋」台茂新開店！開幕前3日買1送1、加肉半價，新品三椒鍋必吃
這一鍋餐飲集團旗下平價火鍋品牌「這一小鍋」11月18日要在台茂購物中心開幕啦！為促進消費，開幕期間祭出超狂4優惠，像是第一波優惠為開幕首三日，只要打卡就「買一鍋送一鍋」，直接五折價優惠，且菌菇鍋優惠免收湯底，每天限量只有200名喔，快揪團搶先卡位。
作為承襲「這一鍋皇室秘藏鍋物」的鍋物精神，這一小鍋自品牌建立以來，一直秉持著講究食物品質的職人精神，專注於湯頭與用料的研發，讓消費者紛紛給予正面評價，尤其透過創新的包裝手法打造傳統復刻的裝潢設計，吸引許多火鍋控拍照打卡，因此相信在台茂的新開店，也會吸引大批顧客光顧消費。
除了第一波買一送一優惠外，緊接著第二波優惠將於11月21日啟動，一樣只要拍照打卡，任選兩鍋，其中第二鍋可享5折優惠，每日限量100名；第三波優惠則會在11月26日啟動，只要追蹤這一小鍋的官方IG，任選套餐加購上選梅花豬肉或低卡嫩雞胸肉只要半價(原價108元)；第四波也是開幕最後一波優惠則有「加10元，多1盤」活動，只要在Google搜尋「這一小鍋桃園台茂店」，並給予評分，任選套餐即可享單點「速配好料類」，不限品項第二盤10元。每鍋最低265元，這4波最高單次可現省265元，好康優惠有限，「火鍋控」盡請把握機會衝一波囉！
「這一小鍋」桃園台茂店開幕優惠活動
電話：03-311-0186
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號5樓
優惠活動官網：https://www.orissic.com/news-detail/34/
延伸閱讀：
．草莓控開喝！大苑子「草莓季」來了，2款酸甜飲品＋草莓山刨冰好欠吃
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言