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手刀訂！薄多義12月「幾歲生日送幾隻雞翅」回歸，恢復當日壽星限定

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／環球購物中心提供
圖／環球購物中心提供

12月壽星要先超前部署！人氣餐廳薄多義每月幾乎都會推出雞翅生日禮，9月起首度開放「當月壽星」平日也適用此優惠，吸引更多粉絲作為慶生聚餐首選。然而官方近期宣佈，由於出現許多成功訂位者失約狀況，遺憾表示12月起，「幾歲生日送幾隻雞翅」將正式改回當日壽星限定。

薄多義日前透過官方臉書專頁公佈，自開放當月壽星平日也能享用雞翅禮後，發現多了不少成功訂位者臨時取消的情況，導致準備的雞翅被浪費，因此決定將生日禮規則調整回以往的「當日」壽星限定。好消息是，11月份壽星不必擔心活動受到影響，11月生日優惠活動正常進行，已訂位的人可安心開吃免費雞翅。而薄多義昨（10日）也在臉書上公開12月份雞翅禮活動，每店僅限一天15組，壽星可以手刀卡位啦！

薄多義 12月雞翅生日禮注意事項

1.用餐限為「當日壽星」
2.一桌限兌換一份生日禮，需出示身分文件核對（若一桌有兩個壽星只能擇一，分桌用餐不保證能坐隔壁桌）
3.限四人（含）以上，未滿四人用餐低消需滿800元(不含服務費)
4.「最晚」須提前三天以上（不包含生日當天！）打電話預訂
5.「網路」與「粉專」均不受理訂位
6.雞翅生日禮屬當桌之當日壽星優惠，當桌消費不得與特約折扣／百元餐飲優惠併用

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