46道港點無限吃！五星「板橋凱撒大飯店」推吃到飽成人680元，兒童更不用400元

五星「板橋凱撒大飯店」家宴廳推「港點吃到飽」限定優惠囉！即日起到12月31日前的平日午餐與平日晚餐時段（不含週五晚餐），可享成人680元成人、孩童399元（另加服務費）的超殺優惠，無限爽吃全新46道港點，包含十款豪華料理、三種砂鍋煲、新鮮煲湯與超過十款手作點心等，優惠時間有限，快帶親朋好友參加吧！

板橋凱撒大飯店作為板橋首個五星飯店，一直秉持著最高服務品質滿足顧客需求，除了超高級住宿設施外，也提供優質的餐飲美饌。像是家宴廳，採用低調茶褐色的木質紋路作為地板設計，搭配燈光與餐桌擺設，滿滿舒適感的呈現，令人享受放鬆，且該餐廳主打家庭情感的寄託，讓「家宴廳」的美食帶給消費者滿滿的幸福回味。

圖／板橋凱撒大飯店

而高達「46道」的港式美饌，包含多種特色肉類料理，像是滑蛋炒牛肉，特製處理滑蛋搭配醬汁去炒牛肉，口感特香濃郁；又或是經典蔥江爆松坂豬，用高級松阪豬搭配蔥香拌炒，那金黃的油脂，令人垂涎三尺。肉類還有白灼金菇牛肉、芹香炒臘味、酸菜脆汾蹄、脆梅焗子排等。

圖／板橋凱撒大飯店

至於風味砂鍋，若喜歡較辣的消費者，必點麻辣杏鮑菇雞球煲與麻婆蝦仁豆腐煲；若喜歡口味較重的消費者，則可以選擇沙茶銀絲牛肉煲與怡香蹄筋茄子煲；最後，熱門重頭戲的港式點心，有超過十種料理供選擇，包含魚子蒸燒賣、松露鮮蝦餃、鮮蝦腐皮捲、臘味蘿蔔糕、豉汁蒸肉排、菇菇流沙包、三絲炸春捲、蜜汁蒸鳳爪、蓮蓉芝麻球、椰汁紅豆糕，每道都是港點中的經典，推薦都可以點看看。

圖／板橋凱撒大飯店

值得注意的是，為了怕浪費食物，也希望大家適當飲食，因此每次點餐限制8道喔，用餐時間兩小時，可使用振興券折抵，超好吃港點料理快立刻預約起來囉。詳情請上官網查詢或洽電詢問。

板橋凱撒大飯店「家宴廳港點吃到飽」優惠活動

優惠時間：即日起12月31日，平日午餐與平日晚餐時段（不含週五晚餐）

優惠價格：成人680元、孩童399元（一成服務費另計）

電話：02-8953-8999

圖／板橋凱撒大飯店

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