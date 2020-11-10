大口吃肉時機到！頂呱呱180元「超狂一斤雞」一日限定回歸
11月不只有雙十一！為了感謝醫療人員2020年的辛勞，頂呱呱特別推出一日限定「一斤雞」活動，讓所有人都能開吃180元優惠價的炸雞，一起歡慶醫師節。
頂呱呱不定時回歸的「超狂一斤雞」活動，每每登場都引起嗜肉控搶吃。本回於11/12醫師節祭出一日快閃活動，原價258元的一斤雞下殺7折，活動當天在全台頂呱呱門市，皆可用180元購入600g炸雞，讓全民都能與醫療人員同步省荷包吃炸雞。每人限購2份，各店數量有限售完為止。
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