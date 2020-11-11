一天只賣3小時！桃園「朝陽牛肉麵」祭牛肉麵買二送一，快揪團吃爆

桃園又有新開的平價牛肉麵登場！除了曾因80元就能免費加湯、加面吃到飽爆紅的「呷霸牛肉麵」，日前還有一家10月下旬新開幕的「朝陽牛肉麵」，同樣能免費加湯，即日起還祭出牛肉麵「買二送一」活動，讓大家百元就能吃飽飽！

朝陽牛肉麵即日起新推不限同品項「牛肉麵買二送一」活動。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

位於桃園區三民路「朝陽牛肉麵」本是一家羊肉爐店，如今特別拉出中午時段開賣牛肉面，一天只賣三小時。雖新開不久，但現場生意偏好，尤其初期曾佛心祭出長達兩周的買一送一內用好康，吸引大批饕客嚐鮮。本回「朝陽牛肉麵」新推第二波優惠，點購任兩碗牛肉麵品項，即贈一碗，不限內用外帶，平均每人一百元即可開吃份量充足的牛肉麵。

每碗附有4至5塊厚實的牛肉。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

「朝陽牛肉麵」主要販售2款牛肉麵，另有牛肉湯麵、牛肉湯、牛筋、牛肚及涼拌小菜等，最低80元就能吃到，亦提供免費加湯服務。而本次活動主人公的牛肉麵分別是湯頭清爽的「清燉牛肉麵」及酸甜風味的「茄汁牛肉麵」。每碗牛肉厚度切得有誠意，口感有嚼勁，麵條則能選擇粗麵跟細麵。針對重口味的人，部落客謝蘿莉建議可加點店內無限供應的手工辣椒及酸菜，整體吃起來更加夠味，有興趣的人近期不妨揪團開吃去！

部落客謝蘿莉推薦可選擇粗麵，麵條相對有Q勁、也較不擔心泡久變爛。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權 茄汁牛肉麵吃前就有番茄香氣撲鼻而來。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

朝陽牛肉麵

地址：桃園市桃園區三民路二段127號

營業時間：11:00-14:00

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