快搶訂！台北「聖誕跨年餐廳」推薦　特色餐酒館、美式龍蝦牛排配美景

Shelly@ReadyGo

年底將近，緊接著大家最期待的重頭戲就是聖誕跨年，除了每年的板橋新北耶誕城、101跨年煙火，信義區、市政府統一阪急、大直美麗華等也都會換上聖誕佈置，舉辦一系列的聖誕跨年活動，你想好今年的聖誕大餐要在哪裡吃？跨年要在哪裡過了嗎？ReadyGo推薦你聖誕餐廳、跨年餐廳，美式餐廳、特色酒吧、餐酒館任你選，現在訂位還嫌晚！快搶~

美式餐廳/排餐推薦

HOOTERS

台北慶城街附近有家超過20年歷史的美式餐廳 Hooters，隨著遠百信義A13的開幕，在14樓也開了一間分店。濃厚美式風格裝潢的Hooters走的是運動風酒吧，主打呼拉圈、啦啦隊表演，戶外座位區和星空觀景台可以直接看到旁邊整棟101，也是Hooters的一大特色，更是欣賞101跨年煙火的絕佳位置。

圖/IG@view_lilin

圖/IG@kai_ling_0530

地址｜台北市信義區松仁路58號14F (遠百信義A13)

營業時間｜11:00-02:00

WAYNE’S NEW YORK 瑋恩紐約美式龍蝦牛排餐廳

如果有人問我有沒有約會、慶生或是聖誕跨年推薦的餐廳，這間絕對都在我的口袋名單之內。Wayne’s New York 是台北知名美式龍蝦牛排餐廳 Wayne’s Boston 的姊妹店，於2019年在信義區開幕，全黑外觀搭配金色招牌和燈以及紅色窗簾，看似低調推開大門卻被他的奢華嚇到，所有去過的美式風格餐廳中，Wayne’s New York是我見過裝潢細節最道地、氣氛營造最棒的美式餐廳。

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最浮誇的莫過於這個龍蝦海鮮塔套餐，是來到Wayne’s New York必點的招牌菜，可依據人數做選擇，以雙人套餐的雙層龍蝦海鮮塔為例，最上層是一整隻波士頓龍蝦，肉質飽滿有嚼勁鮮嫩又香甜，下層包括大蛤蠣、干貝、馬祖淡菜、白蝦及烤生蠔等等，搭配三種醬汁雞尾酒醬、美式辣醬、辣醬美乃及熱奶油，各種口味都能品嘗。另外，不只龍蝦，牛排也是Wayne’s New York的強項，強烈建議大家可以點海陸套餐，龍蝦牛排一次滿足！

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地址｜台北市信義區基隆路二段81號

營業時間｜11:30-15:00、17:00-22:00 (星期三公休)

MUCHOYAKI

Muchoyaki 是教父牛排旗下的平價牛排新品牌，主打乾式熟成牛排，經過幾個星期風乾後的牛肉，再將不同部位切塊放入冷藏庫內。有別於教父牛排，Muckoyaki 的用餐環境比較像是餐酒館，一進入餐廳便可見半圓形的酒吧，開放式廚房可見一塊塊新鮮現切的牛排，消費方式有單點或套餐兩種可選擇，來杯紅酒配牛肉，加上窗外的101、信義區繁華夜景，很適合朋友聚會或情侶約會。

圖/IG@jimmy730814

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地址｜台北市信義區松壽路9號6樓 (新光三越台北信義新天地A9)

營業時間｜平日12:00-15:00、18:00-22:00，假日 12:00-15:00、17:30-22:00

JUST GRILL

Just Grill 是晶華酒店館外牛排館，位於誠品信義六樓，消費方式採單點，自助吧有提供生菜沙拉、煙燻鮭魚、海鮮冷盤、水果等及哈根達斯冰淇淋，靠窗的位子能夠把整棟101盡收眼底，一邊享用美食一邊欣賞美景。

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看到這個巨型胡椒罐就知道一定是Just Grill，聽說有7公斤重，可以說是店內的招牌，當牛排送上桌，店員就會詢問是否需要胡椒，看到如此特別的胡椒罐當然要來一點。如果你跟我一樣不喜歡油花太多的牛排，那一定要嘗試我私心推薦Just Grill 的菲力牛排，油花少、肉質卻又嫩又不失口感，且牛肉香氣十足，是我心中的第一名。

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地址｜台北市信義區松高路11號 (誠品信義店)

營業時間｜12:00-14:30、18:00-21:30

LE BLANC 牛排館

米其林餐盤推薦的 Le Blanc 牛排館位於捷運大安站附近，是Swiio Hotel的附設餐廳，整棟白色建築1樓可見搶眼藍色外觀，店內採美式餐酒館的裝潢，地板則是小格磁磚，夾帶著一點中式的味道。

圖/IG@irenekuokuo17

餐點以波士頓活龍蝦及肋眼牛排兩種套餐為主，皆附手工麵包、沙拉或湯以及無限量的薯條，龍蝦每日限量供應，建議事先預訂；肋眼油花適中，牛肉汁在嘴裡散開，甘甜的牛肉味直衝鼻子，太過癮了，推薦給喜歡吃排餐的你們。

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地址｜台北市大安區大安路一段183號

營業時間｜11:30-14:30、17:30-22:00

特色餐酒館推薦

福來許餐茶酒館 發琴吧

台北大稻埕迪化街知名琴酒酒吧「發琴吧Ginspiration」在遠百信義樓上開了福來許餐茶酒館，結合咖啡館、茶樓，成為複合式的餐酒館。延續發琴吧在大稻埕第一間店的風格，店內採中式裝潢，彩色的花窗造型增添了幾分復古，並提供台灣古早味的台式創意料理，而畢竟都叫發琴吧了，店內調酒都是以琴酒為基底，逛街之餘可以來小酌一下。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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地址｜台北市信義區松仁路58號 (遠百信義A13 14F)

營業時間｜週一至週日 11:00-02:00

去憂餐酒館 CHILL BISTRO & BAR

光是這個名字聽起來就讓人很想去解憂鬱一下，去憂餐酒館位於捷運市政府站附近的巷子裡，有戶外吧檯座位也有室內座位區，雖然空間不大但十分有特色，有別於一般餐酒館的西餐及炸物，去憂提供的是台式創意料理，沒有熱炒店的鹹膩反而多了幾分細膩精緻，就連菜名、擺盤裝飾都很特別，更不用說是調酒，每個都在比浮誇的。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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圖/IG@tracy888_chan

地址｜台北市信義區忠孝東路五段15巷10號的隔壁

營業時間｜18:00-02:00 (星期五、六營業到03:00)

LEONE RESTAURANT＆BAR

Leone Restaurant＆Bar 是今年2020年7月新開幕的異國風餐酒館既酒吧，晚上六點營業，九點之後則改為酒吧，整體裝潢以藍白色為基底打造希臘地中海風，從外觀一路延伸到店內，門口的聖托里尼小角落拍起來很有立體感，儼然成為了 Leone Restaurant＆Bar 必拍的打卡場景。雖然是地中海料理餐廳，但取材卻全都是來自於台灣各縣市的在地食材，以新鮮、健康、天然來詮釋，西方料理中充滿著中式靈魂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖/IG@lora.9208

圖/IG@bearyangfan

圖/IG@lora.9208

地址｜台北市中山區林森北路353巷20號

營業時間｜18:00-03:00 (星期五、六營業到04:00)

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