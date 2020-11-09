27元吃潛艇堡！SUBWAY推雙11優惠「最低3折價」開吃，連續14天衝一波

搶攻雙11商機，潛艇堡專賣店「SUBWAY」也搭上此波折扣列車，11/11起連續14天推「刮刮好雞會」活動，不限消費金額都有機會刮中第二個6吋潛艇堡最低3折優惠！ SUBWAY推雙11優惠「最低3折價」開吃。 圖／SUBWAY

SUBWAY雙11優惠「刮刮好雞會」活動將於11/11開跑至11/24，期間不限消費金額，同時加入Subway Taiwan LINE官方帳號蓋章驗證，即可參加刮刮樂乙次，有機會刮中第二個6吋潛艇堡最低3折起優惠。刮中獲得3折或5折優惠後，隔日至同門市，只要購買一個6吋「嫩切雞肉堡」搭配小杯冷飲及經典餅乾（原價143元），第二個6吋「嫩切雞肉堡」優惠價只要27元起！