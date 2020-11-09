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27元吃潛艇堡！SUBWAY推雙11優惠「最低3折價」開吃，連續14天衝一波

聯合新聞網 / 陳信儒
SUBWAY推雙11優惠「最低3折價」開吃。 圖／SUBWAY提供
SUBWAY推雙11優惠「最低3折價」開吃。 圖／SUBWAY提供

搶攻雙11商機，潛艇堡專賣店「SUBWAY」也搭上此波折扣列車，11/11起連續14天推「刮刮好雞會」活動，不限消費金額都有機會刮中第二個6吋潛艇堡最低3折優惠！

SUBWAY推雙11優惠「最低3折價」開吃。 圖／SUBWAY
SUBWAY推雙11優惠「最低3折價」開吃。 圖／SUBWAY

SUBWAY雙11優惠「刮刮好雞會」活動將於11/11開跑至11/24，期間不限消費金額，同時加入Subway Taiwan LINE官方帳號蓋章驗證，即可參加刮刮樂乙次，有機會刮中第二個6吋潛艇堡最低3折起優惠。刮中獲得3折或5折優惠後，隔日至同門市，只要購買一個6吋「嫩切雞肉堡」搭配小杯冷飲及經典餅乾（原價143元），第二個6吋「嫩切雞肉堡」優惠價只要27元起！

SUBWAY致力於提供消費者多元美食選擇，「特選雞」系列更長年廣受歡迎，其中，「鮮嫩雞柳堡」憑百搭No.1榮登熱銷榜第一名，推薦搭配墨西哥辣椒起司、香酥培根或蛋沙拉，再淋上任何醬料都十分美味；第二名則以鮮嫩雞肉切片製成的「嫩切雞肉堡」奪得，肉食主義的饕客千萬不可錯過；第三則是烤後香味四溢，令人食指大開的「香烤雞肉堡」！趁此波「刮刮好雞會」優惠活動，相邀朋友一同到SUBWAY試手氣，享用SUBWAY最美味的「特選雞」系列吧！

SUBWAY推雙11優惠「最低3折價」開吃。 圖／SUBWAY
SUBWAY推雙11優惠「最低3折價」開吃。 圖／SUBWAY

烤雞 墨西哥 沙拉 饕客 LINE

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