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外送虧損...Uber Eats恐退出台灣市場？業者澄清：謠言毫無根據
現代人外食需求加上疫情改變消費習慣，各大外送平台日益盛行，更從餐飲服務擴大至「隨點即送電商平台」，開始提供生鮮雜貨、美妝母嬰、寵物用品等。然而近日網上驚傳Uber Eats疑因虧損太多將退出台灣，於PTT引發熱議。對此，業者已作出回應。
日前有網友在PTT上問卦，提到發現有公司找Uber Eats串接時，因外送虧損、有可能退出台灣，但確切退出日期未知。貼文一出，立馬引起網友熱烈討：「熊貓免運撒成那樣，ue被打倒不意外啊」、「UE去年退出韓國，亞洲剩日本跟台灣」、「有徵兆，前陣子ubereats在shopback上消失了」、「的確快倒了，最近一波都在出清雨衣、提袋、小保溫箱組了」。
對此，業者澄清消息為毫無根據的謠言。事實上，Uber Eats日前為歡慶登台4週年，推出了「生日快樂送」優惠，即日起至11月30日，新用戶消費滿49元，即享長達30天0元外送費，現有用戶則可享6.5折優惠乙次（最高折抵100元）還有人氣美食買一送一優惠。另外即日起還與萊爾富合作，年底前預計將增加至300家門市，讓大家在Uber Eats平台就能買到萊爾富Hi Café咖啡、牛奶、鮮食等逾400項商品。
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