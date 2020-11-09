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星級飯店Buffet只要147元！「台北花園大酒店」雙11優惠下殺1.1折
雙11優惠不停歇！因應即將到來的光棍節，台北花園大酒店2020新品牌「饗聚廚房」祭出限時兩週的「Lucky draw雙11快閃限定優惠」，即日起至11/22凡於活動期間到訪用餐，4人同行即可抽獎一次，抽中11號球，一位即可147元開吃豐盛自助料理，平均下來4人現省622元！
「饗聚廚房」主打無國界的特色自助百匯吃到飽，異國佳餚、生魚片、季節海鮮應有盡有，近期更新增每日限量手搖鈴私房創意料理、DIY料理區、哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒暢飲，讓星級飯店的Buffet控吃得滿足。而即日起至11/22，只要到饗聚廚房用餐，4人同行即享一次抽獎機會，凡抽中11號球，一位可享1.1折優惠，平日折後147元、假日折後189元，假日用餐等同4人同行現省800元，饕客手刀衝！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Lucky draw雙11快閃限定優惠
活動期間：2020/11/09至2020/11/22原價收費標準：平日午晚餐及假日699元+10%；假日午晚餐899元+10%雙11活動優惠：平日:四人同行平日用餐，最高享一位1.1折，699元*1.1折加一成服務費=一位147元假日:四人同行假日用餐，最高享一位1.1折，899元*1.1折加一成服務費=一位189元
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