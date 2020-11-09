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全台「雙11優惠」美食懶人包！13元吃春上布丁蛋糕、快餐+咖啡買一送一、火鍋免費吃

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／春上布丁蛋糕臉書專頁、全家Family Mart粉絲團、樂雅樂提供、燒肉LIKE提供、摩斯漢堡官網
圖／春上布丁蛋糕臉書專頁、全家Family Mart粉絲團、樂雅樂提供、燒肉LIKE提供、摩斯漢堡官網

雙11即將登場，各大業者11月紛紛祭出獨家優惠搶客，今天為大家一次統整美食好康，從著名餐廳、連鎖快餐、超商咖啡、團購下午茶夯品、量販超市應有盡有，限定促銷一篇搞定，快碼起來省荷包開吃囉！

｜餐廳美食｜

樂雅樂：牛排買一送一

日本秋田黑毛和牛。圖／樂雅樂提供
日本秋田黑毛和牛。圖／樂雅樂提供

源自日本的家庭餐廳「Royal Host樂雅樂」於11/11當天推出「指定牛排買一送一」活動，只要於活動一天前完成訂位，到店內用「日本秋田5黑毛和牛」、「奢華龍蝦牛排」、「美國安格斯紐約客牛排10盎司」、「沙朗牛排鮮蔬海鮮拼盤」或「香煎牛排干貝」，即享買一送一優惠，每桌每筆最多買二送二。

燒肉LIKE：11元加購牛五花、111元開吃牛五花套餐

圖／燒肉LIKE提供
圖／燒肉LIKE提供

開啟單人燒肉流行的「燒肉LIKE」祭出11/11專屬回饋，當天至全台分店點選任一100g以上套餐，即可以11元加購「牛五花(50g)」，加碼前111名入店饕客可享「牛五花套餐(200g)」111元超狂價，讓一個人也能吃得飽足開心。

石研室：「爆炒石頭火鍋」壽星免費吃

圖／石研室提供
圖／石研室提供

為歡慶雙11，石研室推出「單身有理無價吃飽優惠」，只要是11/11壽星，11/10當天任選一款爆炒鍋，即享個人鍋原價5折優惠。若11/11當天前往，店內更直接請客「六杯雞鍋」、「醬爆黃金蒜蝦鍋」二選一，還能無限享用飲品、蔬食。

樂天皇朝：八色小籠包買一送一

樂天皇朝推出八色小籠包買1送1的優惠。圖／樂天皇朝提供
樂天皇朝推出八色小籠包買1送1的優惠。圖／樂天皇朝提供

來自新加坡、主打中華經典料理的「樂天皇朝」以「八色小籠包」聞名，本次11/10至11/12期間只要透過EZ Table平台，預付每人300元的費用，即可享八色小籠包買一送一的優惠，適用兌換日期截至2021/1/10。

｜連鎖快餐｜

Isaac Toast：MVP系列三明治買一送一

有「韓國美而美」之稱的Isaac Toast主打道地韓式三明治，此回於11/9至11/13推出買一送一回饋，每日上午11點至12點期間，凡至門市消費任一口味「MVP系列三明治」，即可獲得價值95元的「MVP BBQ醬烤牛肉三明治」兌換券乙張，數量有限，送完為止。

Isaac Toast限時推出「MVP系列三明治」買1送1的優惠活動。圖／Isaac Toast提供
Isaac Toast限時推出「MVP系列三明治」買1送1的優惠活動。圖／Isaac Toast提供

摩斯漢堡：大薯買一送一

圖／摩斯漢堡官網
圖／摩斯漢堡官網

喜歡厚切薯條的粉絲先衝！摩斯漢堡於11/10、11/11推出「大薯買一送一」優惠，並加碼推出「黃金炸蝦堡、黑糖特調系列」拿鐵或茶歐蕾套餐特價，讓饕客111元即可開吃。

肯德基：炸雞蛋撻套餐269元

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

去年登場後讓粉絲念念不忘的肯德基雙11神券，今年重磅回歸。即日起至11/11前憑優惠碼「50155」，即可享有「5塊炸雞+6顆蛋撻+1.25L可樂」269元超殺價，炸雞、蛋撻控絕對要吃爆！

｜超商、各大品牌飲品｜

全家便利商店：咖啡外送買一送一

圖／全家FamilyMart粉絲團
圖／全家FamilyMart粉絲團

全家日前聯手foodpanda外送平台推出指定活動，即日起至11/11，於foodpanda生鮮雜貨分類內，選擇任一全家系列分店下單，即可享Let's Café中杯單品美式、拿鐵「買一送一」優惠，冰熱不限，活動品項數量有限，售完為止。

OK超商：大杯美式、拿鐵享買11送11

OK超商祭出雙11優惠 圖／OK超商
OK超商祭出雙11優惠 圖／OK超商

OK超商即日起至11/18雙11狂歡月，提供多款冰品、飲料、民生用品買一送一優惠，而11/11當天更祭出大杯美式、拿鐵享同品項買11杯送11杯的好康，咖啡控寄杯！

丹堤咖啡：全飲品買一送一

丹堤咖啡光棍節全飲品「買一送一」。圖／丹堤提供
丹堤咖啡光棍節全飲品「買一送一」。圖／丹堤提供

丹堤咖啡經常配合節日推出咖啡優惠，11/11特別釋出「光棍快樂！咖啡兩杯自己喝」買一送一，活動當天至全台門市出示LINE官方帳號的優惠券畫面，即享全系列大杯以上飲品買一送一優惠。

85度C：「第二杯20元」、咖啡全品項第二杯半價

圖／85℃提供
圖／85℃提供

85度C於光棍節前一日推出全品項咖啡中大杯「第二杯半價」好康，而11/11當天則祭出一日限定優惠。早上11點至晚間11點止，凡到店點購人氣品項「黑糖珍珠系列」和「芋頭系列」，即可享「黑糖珍珠鮮奶」、「黑糖珍珠奶茶」、「芋頭鮮奶」、「芋頭奶綠」的「第二杯20元」優惠。飲品冷熱皆宜、不限同品項，但採價低者折扣。

｜百貨週年慶、量販超市｜

微風台北車站：每日美食13元

為歡慶13週年慶，微風台北車站集結20家品牌，11/11起每日限量推出13元銅板價美食，包含邁泉豬排、關北紅豆餅、小林煎餅。其中最受矚目的莫過於源自新竹的團購美食「春上布丁蛋糕」，價值100元的原味布丁蛋糕，11/12當天只要13元，限量20顆。而11/11當天可享源吉兆庵「黑糖炸饅頭」一份(2顆)，原價70元，限量15份。

11/12春上布丁蛋糕原味布丁蛋糕一顆原價100元，特價13元，限量20顆。圖／微風提供
11/12春上布丁蛋糕原味布丁蛋糕一顆原價100元，特價13元，限量20顆。圖／微風提供

量販超市：全聯300項商品買一送一

量販超市趁著雙11也加入優惠陣容，全聯福利中心11/10起至11/12於實體門市祭出超過300項商品買一送一起，加碼逾百項限定商品優惠，包含日用品、團購美食、生鮮商品等，限定商品下殺111元起、加贈111福利點等好康。

BONUS：六福村4單身男同行、門票1111元

不分平假日都適用的「六福村四人套票1,999元」，直接下探5折優惠，平均每人不到500元。圖／六福旅遊集團提供
不分平假日都適用的「六福村四人套票1,999元」，直接下探5折優惠，平均每人不到500元。圖／六福旅遊集團提供

除了吃喝買，玩樂當然也不能缺席雙11盛會。六福村主題遊樂園配合光棍節推出男性專屬優惠，只要4位18歲以上的單身男性同行，身分證配偶欄為空白，於11/11當天及11/14、11/15、11/21、11/22、11/28、11/29的指定六日現場購票入園，即可享四人優惠價1111元入園，每人不到278元即可暢玩樂園，絕對要揪團衝！

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