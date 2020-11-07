聽新聞
test
0:00 / 0:00
肯德基「5塊雞+6顆蛋撻」套餐只要269！雙11神級優惠回歸+全台免運好康先收
肯德基粉絲尖叫！為歡慶雙十一，官方日前宣佈去年登場好評不斷的優惠神券正式回歸，「5塊炸雞、原味蛋撻禮盒、1.25L可樂」的飽足系套餐只要269元就能吃得到，即日起截止11/11限時開吃，炸雞、蛋撻控絕對要手刀衝！
肯德基本次祭出期間限定優惠，11/11前憑優惠碼「50155」即可享有「5塊炸雞+6顆蛋撻+1.25L可樂」269元狂歡價，讓老饕爽磕美食還能現省161元，多人分食更划算。優惠券品項限炸雞，無法更換烤雞，部位不可挑選，但可選辣或不辣。而若瓶裝可樂貨量不足則會改以4杯小杯可樂取代，無法更換其他飲料。
除此，懶得出門的人也有特定好康！即日起至12/7為止，凡於官網訂購指定套餐，於結賬頁面輸入優惠碼「DP027」，便能享不限金額全台外送免運。套餐項目包含新品「南洋叻沙紙包雞特餐」、「花生熔岩堡特餐」、「咔啦雞腿堡特餐」等7款人氣必吃，不僅免運也打折，249元起即可免出門開吃。提醒大家雙11優惠券產品不列入滿額門檻計算，所有優惠不得與其他優惠併用，數量有限，售完為止。
延伸閱讀：
．雙11光棍節好康！六福村「4單身男同行、門票1111元」 7日限定278元暢玩
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言