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肯德基「5塊雞+6顆蛋撻」套餐只要269！雙11神級優惠回歸+全台免運好康先收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
備受粉絲喜愛的神級優惠券快閃回歸，限非早餐時段供應。圖／肯德基官網
備受粉絲喜愛的神級優惠券快閃回歸，限非早餐時段供應。圖／肯德基官網

肯德基粉絲尖叫！為歡慶雙十一，官方日前宣佈去年登場好評不斷的優惠神券正式回歸，「5塊炸雞、原味蛋撻禮盒、1.25L可樂」的飽足系套餐只要269元就能吃得到，即日起截止11/11限時開吃，炸雞、蛋撻控絕對要手刀衝！

消息一出，已有粉絲火速前去嘗鮮。圖／肯德基官網
消息一出，已有粉絲火速前去嘗鮮。圖／肯德基官網

肯德基本次祭出期間限定優惠，11/11前憑優惠碼「50155」即可享有「5塊炸雞+6顆蛋撻+1.25L可樂」269元狂歡價，讓老饕爽磕美食還能現省161元，多人分食更划算。優惠券品項限炸雞，無法更換烤雞，部位不可挑選，但可選辣或不辣。而若瓶裝可樂貨量不足則會改以4杯小杯可樂取代，無法更換其他飲料。

肯德基近日也同步開賣「南洋叻沙紙包雞（左）」新品，打造異國風美食之旅。圖／肯德基官網
肯德基近日也同步開賣「南洋叻沙紙包雞（左）」新品，打造異國風美食之旅。圖／肯德基官網

除此，懶得出門的人也有特定好康！即日起至12/7為止，凡於官網訂購指定套餐，於結賬頁面輸入優惠碼「DP027」，便能享不限金額全台外送免運。套餐項目包含新品「南洋叻沙紙包雞特餐」、「花生熔岩堡特餐」、「咔啦雞腿堡特餐」等7款人氣必吃，不僅免運也打折，249元起即可免出門開吃。提醒大家雙11優惠券產品不列入滿額門檻計算，所有優惠不得與其他優惠併用，數量有限，售完為止。

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烤雞 肯德基

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