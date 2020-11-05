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義美「芋泥鮮奶雞蛋布丁」新口味！芋泥超厚又綿密，全家還推第2杯6折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
義美新品「芋泥鮮奶雞蛋布丁」內添綿密芋泥，綿密又爽口。 圖／IG網友jyun791004授權、義美食品
義美新品「芋泥鮮奶雞蛋布丁」內添綿密芋泥，綿密又爽口。 圖／IG網友jyun791004授權、義美食品

芋頭控又有新品可以嘗鮮了！有良心企業美名的義美食品近年來頻頻推陳出新，當中又以甜品系列最受歡迎，這次推添有綿密芋泥的「義美芋泥鮮奶雞蛋布丁」，超厚實芋泥搭配爽口的原味鮮奶雞蛋布丁，成分簡單、安心，又好吃！

義美食品新品「芋泥鮮奶雞蛋布丁」使用真正的雞蛋與台灣優質鮮乳製成的鮮奶雞蛋布丁，加入厚厚一層的台灣芋頭組合而成，不添加膠、色素、人工安定劑及防腐劑，成分相當簡單。芋泥鮮奶雞蛋布丁口感相當滑順，還能吃到綿密又香甜的芋泥餡料，一推出就大獲好評。

「芋泥鮮奶雞蛋布丁」即日起義美門市與全家便利商店開賣，前者目前推嘗鮮價一條三杯只要59元（原價69元）活動只至12/01，後者則祭出第2杯6折優惠（原價每杯25元），另外全聯福利中心也能購得，喜歡芋泥的朋友快趁優惠搶下，品嘗濃郁又香醇的下午茶時光。

義美新品「芋泥鮮奶雞蛋布丁」揉合雞蛋布丁與綿密芋泥的好滋味，甜而不膩、滑順又爽口。 圖／義美食品
義美新品「芋泥鮮奶雞蛋布丁」揉合雞蛋布丁與綿密芋泥的好滋味，甜而不膩、滑順又爽口。 圖／義美食品

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