久等了！7-11「飛燕煉乳炸銀絲卷」全台開賣，淋上飛燕煉乳的銀絲卷超欠吃

7-ELEVEN上月推出超邪惡新品「飛燕煉乳炸銀絲卷」在PTT、IG等社群平台上廣受好評，熱騰騰的銀絲卷淋上飛燕牌煉乳超合拍。10月初開賣時僅限中南部7-ELEVEN門市販售，如今販售地點擴及北部門市，全台民眾都有機會品嘗到飛燕煉乳炸銀絲卷扎實又香酥的滋味。 飛燕煉乳炸銀絲卷單包售價39元，全台7-11門市販售。 圖／IG網友amos0716授權

7-ELEVEN把炸的酥酥軟軟的銀絲卷端進門市販售，搭配經典老牌飛燕煉乳，開賣後就引發搶吃熱潮。飛燕煉乳炸銀絲卷份量十足，切成三等份的炸銀絲卷不僅超扎實，酥軟的口感更令人垂涎三尺。除了可在門市微波享用外，也有不少吃貨分享以氣炸鍋料理更添美味。

飛燕煉乳炸銀絲卷上月開賣時僅限中南部約2600間7-ELEVEN門市販售，讓不少網友敲碗詢問北部何時開賣，當時7-ELEVEN表示飛燕煉乳炸銀絲卷為試賣商品，未來有望全台鋪貨，如今傳來好消息，飛燕煉乳炸銀絲卷已於全台門市販售，久等的北部人可以準備到小七門市採買囉。

飛燕煉乳炸銀絲卷販售資訊

售價：39元

地點：即日起全台7-11門市開賣 「飛燕煉乳炸銀絲卷」甜而不膩，是近期最夯的下午茶點心。 圖／IG網友amos0716授權

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