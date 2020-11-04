石研室雙11「爆炒石頭火鍋」免費送、飲料蔬食無限吃喝！連2天優惠壽星必衝

雙11即將登場，各大業者陸續配合日子祭出相關優惠，搶攻消費市場。而著名石頭火鍋品牌「石研室」繼早前買一送一週年慶活動，本回也加入快閃陣容，於11/10、11/11分別推出「5折、免費吃」好康，讓雙11壽星連兩日吃爆人氣石頭鍋！

圖／石研室提供

「石研室」主打將熱炒店熟悉的台灣料理，經爆炒方式，搭配石頭火鍋原湯，打造全台獨創的特色石頭火鍋。這次配合雙11節日，特別祭出「單身有理無價吃飽優惠」，只要是11/11壽星，11/10當天到店任選一款爆炒鍋，即享個人鍋原價5折優惠。若11/11當天前往，店內更直接請客「經典爆炒石頭火鍋」，並搭配無限供應的飲品、蔬食，豪邁優惠讓壽星心暖、身體也暖。

當日壽星至全台6家門市皆可0元開吃石研室經典爆炒鍋物「六杯雞鍋」、「醬爆黃金蒜蝦鍋」二選一，其餘加價購、附餐、單點、肉品則需要額外付費。其中店內首推的六杯雞鍋精選鮮嫩雞腿肉，爆炒後加上九層塔提味，再倒入在地製老李仔麻油及秘製鮮醬一併翻炒，營造出鍋品新滋味。

圖／石研室提供

除了優惠，鍋控還有不能錯過的冬季品項可嚐鮮，包含進補麻油香人氣六杯雞、精典啤嚕麻油雞鍋，11月中還有升級版新品「強滾爆炒薑母鴨鍋」將重磅登場，嚴選宜蘭鴨桃，以薑片、枸杞爆炒生香，入口的鴨肉香氣超迷人，尤其近期漸漸需要加件外套才能出門的天氣，最適合吃爆鍋物啦！

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