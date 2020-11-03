獨／和牛吃到飽！王品「和牛涮」進駐晶華商圈　年底開

王品旗下首間自助餐餐廳，標榜可以「和牛吃到飽」的「和牛涮」，除了將於今年年底進駐台中之後，又將再於台北開設第3間門市，店址就位於台北晶華酒店商圈，目前也已經掛上招牌，預計12月底開幕。未來台北民眾想要大吃和牛，又將有不同的選擇。

和牛涮日式鍋物放題是王品首間吃到飽餐廳，標榜以美國極上和牛、安格斯牛等肉品擔任主角，供應有涮和牛、炙燒和牛壽司、極上和牛黑咖哩等和牛料理，還有火鍋漿餃、蔬菜等70餘種食材，霜淇淋、甜點、飲品等配餐也通通都是無限供應。菜單共區分為4種價位，包括入門的「特賞豚雞套餐」、「只要安格斯套餐」，每人378元起。另外還有「極上和牛套餐」、「頂級和牛套餐」。其中「頂級和牛套餐」的肉品升級增加美國極上和牛霜降，還可享炙燒和牛壽司吃到飽，每人718元起。