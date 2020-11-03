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獨／和牛吃到飽！王品「和牛涮」進駐晶華商圈　年底開

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
和牛涮提供4種不同的吃到飽方案。記者陳睿中／攝影
和牛涮提供4種不同的吃到飽方案。記者陳睿中／攝影

王品旗下首間自助餐餐廳，標榜可以「和牛吃到飽」的「和牛涮」，除了將於今年年底進駐台中之後，又將再於台北開設第3間門市，店址就位於台北晶華酒店商圈，目前也已經掛上招牌，預計12月底開幕。未來台北民眾想要大吃和牛，又將有不同的選擇。

和牛涮日式鍋物放題是王品首間吃到飽餐廳，標榜以美國極上和牛、安格斯牛等肉品擔任主角，供應有涮和牛、炙燒和牛壽司、極上和牛黑咖哩等和牛料理，還有火鍋漿餃、蔬菜等70餘種食材，霜淇淋、甜點、飲品等配餐也通通都是無限供應。菜單共區分為4種價位，包括入門的「特賞豚雞套餐」、「只要安格斯套餐」，每人378元起。另外還有「極上和牛套餐」、「頂級和牛套餐」。其中「頂級和牛套餐」的肉品升級增加美國極上和牛霜降，還可享炙燒和牛壽司吃到飽，每人718元起。

首間和牛涮於今年3月於台北東區開幕，地點鄰近捷運忠孝復興站，開幕後就快速累積人氣。而在今年10月，又傳出和牛涮2店即將插旗台中的訊息，預計今年年底開幕。至於和牛涮的台北新門市，位於林森北路上，緊鄰於台北晶華酒店，目前已經掛上招牌預告。業者表示，該店也預計於今年12月底開幕。

點選「頂級和牛套餐」，即可無限享用現點現作的炙燒和牛壽司。記者陳睿中／攝影
點選「頂級和牛套餐」，即可無限享用現點現作的炙燒和牛壽司。記者陳睿中／攝影
和牛涮3號店即將於12月底進駐晶華商圈，目前已經掛上看板。記者陳睿中／攝影
和牛涮3號店即將於12月底進駐晶華商圈，目前已經掛上看板。記者陳睿中／攝影

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