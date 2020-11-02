買一送二、第二杯優惠！11月「咖啡優惠懶人包」星巴克、便利商店、cama café統統有

隨著天氣逐漸轉涼，一杯熱咖啡不只暖心，也替慵懶的午後帶來提振精神的效果。喜歡喝咖啡的民眾有福了，不少商家於11月份祭出咖啡優惠好康，不只幫大家省荷包，也要用咖啡香療癒每一刻。

星巴克此次攜手7-ELEVEN祭出「OPEN POINT 20點兌換好友分享」與「超商集點買一送一」活動。即日起至12/15可用OPEN POINT 20點於OPEN POINT APP兌換「星巴克好友分享優惠」兌換憑證，憑此證可至全台星巴克門市兌換好友分享優惠乙次。

除此之外，即日起～11/15，凡於7-ELEVEN門市首筆購物每滿50元即可獲得1點貼紙點數，或會員期間限定消費40元獲得1點電子貼紙，集滿18點之實體點數集點券或集滿18點之電子點數於APP兌換電子優惠券，可至星巴克門市兌換飲料好友分享優惠1次。

不僅如此，星巴克向來鼓勵環保，即日起於12/3前推出飲料續杯優惠，憑當天於星巴克門市原價購買任一飲料之發票，可於當天享飲料續杯七折優惠乙次，且續杯飲品還可選擇不同口味。 圖／伯朗咖啡。

伯朗咖啡

伯朗咖啡館歡慶22周年，即日起～11/5推全系列飲品買一送一優惠（城堡一、城堡二、員山、礁溪、傳藝不配合本次活動。南港、小巨蛋店遇場館活動日不配合優惠，請先致電門市洽詢，恕不另行公告通知）；除此之外，伯朗咖啡還加碼推全月優惠，包括咖啡豆、三合一/二合一、濾掛買一送一；咖啡器具、杯瓶類75折等。餐飲部份則有2人同行1人免費、下午茶現折22元等回饋，相關細節可洽詢門市。

黑浮咖啡

黑浮咖啡歡慶9週年，推出身分證「9、2、0」核對優惠活動。 圖／黑浮咖啡臉書粉專

人氣咖啡連鎖品牌「黑浮咖啡」為慶祝成立9周年，祭出年度最大活動優惠，凡身分證數字上有9、2、0三碼任一碼，11月全月享有咖啡買一送一優惠（需同品項）。若三碼中兩碼，直接再加贈經典招牌拿鐵一杯，也就是說，買1杯再送2杯。年度好康週年慶優惠只在年末這一檔，喜歡咖啡的民眾們，千萬別錯過！ Let's Café 14年來首次調整品牌Logo，並特別邀請曾獲德國紅點設計獎的知名設計師助陣。 全家便利店／提供

全家便利商店

即日起～11/30止，全家便利商店連續30天推「Let's Café全品項咖啡第二杯七折」優惠。 OK超商祭出雙11優惠 圖／OK超商

OK超商

OK超商即日起～11/18期間推出多款人氣飲品、甜點、民生用品買一送一優惠，並於11/11當天祭出大杯美式、拿鐵享買11杯送11杯優惠。

cama café限定品項推「第2杯75折」優惠。 圖／cama café

cama café

甫於近日推出全新燕麥奶、小農鮮奶品項的cama café即日起～11/17推出「第2杯75折」優惠，限同口味、同冷熱、可寄杯。