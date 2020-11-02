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11月壽星2大餐廳「幾歲送幾隻雞翅」必吃爆！薄多義雞翅優惠不再限當日壽星
天蠍座、射手座準備開吃雞翅山！每逢生日最令人期待的莫過於壽星限定優惠，其中又以「幾歲送幾隻雞翅」最受歡迎。本次人氣餐廳「薄多義」11月祭出雞翅優惠，有別於以往，不再僅限當日壽星才能享用，而中南部網美系餐廳「陽光皇后」也同步祭出當月壽星優惠，兩大人氣餐廳讓分佈全台的壽星們都有機會爽嗑雞翅！
「薄多義」的雞翅生日禮為許多人引頸期盼的好康，本次重磅回歸，優惠更開放「平日用餐、當月壽星即適用」好康，不再限定當日壽星到店才能使用，代表週五晚也能卡位，吃一波爆量雞翅！不過大家要注意「平日當月，假日當日」規則，雖當月壽星平日到店用餐即可使用，但假日用餐者則需要當日壽星才適用此活動。另外提醒大家需至少提前三天以上致電預訂，限四人或以上同行，未滿四人用餐低消需滿800元。
另一家「陽光皇后」的霸氣雞翅禮也不容小覷，只要提前一天以上致電預約，當月壽星當月到店用餐，出示身分核對成功、且符合四人以上成行，即可免費兌換「幾歲生日送幾隻雞翅」。成人低消為一份主餐，6-12歲兒童低消158元，若未滿四人用餐低消需滿1000元，但衝著免費炸雞翅，嘉義、高雄人不妨考慮收入口袋名單！
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