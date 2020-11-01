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港點每籠只要11元！「點8號」祭全新優惠，11元開吃冰火菠蘿油、現蒸點心

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
「點8號」於全台共有4家分店，分佈於雙北及台中。圖／點8號提供
「點8號」於全台共有4家分店，分佈於雙北及台中。圖／點8號提供

港點控11元開吃！港式餐廳「點8號 星級名廚點心專賣」為歡慶雙11，特別推出11款套餐優惠，凡點購指定品項，即日起至11/11可盡享店內招牌「蒸籠推車點心」任一品項11元優惠，11/12至11/30則可用11元吃到經典「冰火菠蘿油」，絕對要衝一波！

蒸籠推車品項為水晶蝦餃皇、蒜香蒸排骨、蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、豉汁蒸鳳爪、酸菜麻辣腸、點8翡翠餃、蠔皇叉燒包、經典魚翅餃、荷葉珍珠雞、黃金流沙包，近期加碼推出造型嗡嗡蜜蜂包與汪汪柴犬包。圖／點8號提供
蒸籠推車品項為水晶蝦餃皇、蒜香蒸排骨、蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、豉汁蒸鳳爪、酸菜麻辣腸、點8翡翠餃、蠔皇叉燒包、經典魚翅餃、荷葉珍珠雞、黃金流沙包，近期加碼推出造型嗡嗡蜜蜂包與汪汪柴犬包。圖／點8號提供

「點8號」店內以「蒸籠推車點心」最廣為人知，近期也搭上偽出國熱潮，打造各色異國料理，讓饕客可以一次吃遍東南亞美食。本次配合雙11活動，點8號祭出限定好康，凡點選亞洲經典飯或南洋風味麵系列任一份套餐，即日起至11/11活動期間，每種近百元的蒸籠港點只要11元加購價，品項包含人氣蝦仁鮮燒賣、水晶蝦餃皇、蒜香蒸排骨、黃金流沙包等；而11/12至11/30點購套餐則享「冰火菠蘿油」11元優惠，讓喜愛道地港味的粉絲得以用銅板價嚐鮮。

在港式餐廳也吃得到南洋風味系列/叻沙海鮮麵。圖／點8號提供
在港式餐廳也吃得到南洋風味系列/叻沙海鮮麵。圖／點8號提供

指定套餐的選項多元，包含南洋叻沙海鮮麵、泰式椒麻雞飯、煎蛋免治牛肉飯、越式牛肉河粉、泰式酸辣河粉、肉骨茶米線、蔬食和風蒸飯等，再搭配11元的現蒸點心或冰火菠蘿油，豐富飽足的一餐輕鬆完成，熱愛美食的人先筆記囉！不過提醒大家每份套餐限兌換一次加購優惠，活動僅限內用、不適用於外帶。

點8號11月釋出個人套餐188元起優惠活動，也陸續推出新菜色。圖／點8號提供
點8號11月釋出個人套餐188元起優惠活動，也陸續推出新菜色。圖／點8號提供

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